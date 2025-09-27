¡Ú¥Ç¡¼¥¿¤ÇÉ³²ò¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯¤µ¡Û½é¼ó°Ì¤¬µå±ã¸å¤Ï»Ë¾å½é¡¡³«Ëë3Ï¢ÇÔ°Ê¾å¤ÇV¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½1À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬2Ç¯Ï¢Â³¥Ñ21ÅÙÌÜ¡¢1¥ê¡¼¥°»þÂå¤ò´Þ¤á23ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£ÄÌ»»23ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤Ïµð¿Í¤Î48ÅÙ¤Ë¼¡¤®À¾Éð¤ËÊÂ¤Ö2°Ì¥¿¥¤¡£½¢Ç¤¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¾®µ×ÊÝ¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¶¯¤µ¤ò¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÃµ¤Ã¤¿¡£¡ÊµÏ¿²Ý¡¦È¬ÅÄ¡¡Ä«Âº¡Ë
¡¡¡ù¿·¿Í¤«¤éÏ¢Â³Í¥¾¡¡¡¿·¿Í´ÆÆÄ¤Î2µ¨°Ê¾åÏ¢Â³V¤ÏÆ£ËÜÄêµÁ¡Êµð¡á36½©¡¢37½Õ¡Ë¡¢¿¹µÀ¾½¡ÊÀ¾¡á86¡Á88Ç¯¡Ë¡¢ÃæÅèÁï¡Ê¥ª¡á21¡Á23Ç¯¡Ë¤Î3»á¤Ë¼¡¤¤¤Ç4¿ÍÌÜ¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï½é¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³80¾¡°Ê¾å¤Ç¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ù³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¼ºÇÔ¤â¡¡³«Ëë3Ï¢ÇÔ°Ê¾å¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¥Ñ¤Ç¤Ï57Ç¯À¾Å´4Ï¢ÇÔ¡¢09Ç¯ÆüËÜ¥Ï¥à3Ï¢ÇÔ¡¢19Ç¯À¾Éð3Ï¢ÇÔ¤Ë¼¡¤¤¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÈÄÁ¤·¤¤¡£¼ó°Ì¤È¤ÎºÇÂç¥²¡¼¥àº¹¤Ï5·î1Æü¤Î6¥²¡¼¥à¡£µåÃÄ¤Î6º¹µÕÅ¾V¤Ï64Ç¯°ÊÍè61Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢½é¼ó°Ì¤Ïµå±ãÌÀ¤±¤Î7·î29Æü¡£¥ÑÀ©ÇÆ21ÅÙ¤Î¤¦¤Á½é¼ó°Ì¤¬µå±ã¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¡£¼ó°Ì°Ê³°¤¬2Æü¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ù¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°³ÎÎ©¡¡Áí¥Û¡¼¥ë¥É¿ô95¤Ï¥ÑºÇ¾¯¥¿¥¤¤â¾¾ËÜÍµ¤¬¥ÑºÇÂ¿¤Î39¥Û¡¼¥ë¥É¡¢Æ£°æ¤â51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·19¥Û¡¼¥ë¥É¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¿ù»³¤Ï¥ÑºÇÂ¿¤Î64»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£30¥»¡¼¥Ö¤Ï¥ÑºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î2¡¦41¤ÇÀèÈ¯¤«¤éÆ£°æ¡¢¾¾ËÜÍµ¡¢¿ù»³¤È¤Ä¤Ê¤°¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤ÇÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¡ùÄ¹ÂÇ¤è¤êµ¡Æ°ÎÏ¡¡³«ËëÀï¥¹¥¿¥á¥óÌî¼ê¤¬Á´°÷¡¢ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤Ï3¿Í¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡¦256¤Ï¥Ñ1°Ì¤À¤¬ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥Ñ3°Ì¤Î93ËÜ¡£ºòÇ¯¤Î114ËÜ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤º¡¢100ËÜ°Ê²¼¤Ê¤é14Ç¯¡Ê95ËÜ¡Ë°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê¡£ºòÇ¯387ËÜ¤¢¤Ã¤¿Ä¹ÂÇ¤Ï138»î¹çÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯300ËÜ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Çµ¾ÂÇ¤Ï¥ÑºÇÂ¿¤Î94¡£ÅðÎÝ¤ÏºòÇ¯¤Î89¤«¤é97¤ËÁý¤¨À®¸ùÎ¨¤â82¡¦2¡ó¤ÈºòÇ¯¤Î74¡¦2¡ó¤«¤éÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡£ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡¦278¤Ï¥Ñ1°Ì¡£µ¡Æ°ÎÏ¤È¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤ÇÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¡ù¤ä¤ê¤¯¤ê¾å¼ê¡õÆüÂØ¤ï¤ê¥Ò¡¼¥í¡¼¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï139»î¹ç¤Ç136ÄÌ¤ê¤ÎÂÇ½ç¤òÁÈ¤ó¤À¡ÊºòÇ¯¤Ï117ÄÌ¤ê¡Ë¡£Æ±¤¸ÂÇ½ç¤Ï3ÄÌ¤ê¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ï7·î29¡¢30Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Î¤ß¡£¾¡ÍøÂÇÅÀ¤Ï·ª¸¶¤Î11ÅÙ¤òÉ®Æ¬¤ËÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î20¿Í¤¬µÏ¿¡£µÕÅ¾¾¡¤Á¤âÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î31ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£ÀÜÀï¤Ë¶¯¤¯2ÅÀº¹°ÊÆâ¤Î¾¡Î¨¤Ï¡¦615¡£2°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¡¦506¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¾å¼ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ù12¾¡°Ê¾å¤¬4¿Í°Ê¾å¡¡º£µ¨¤ÏÂç´Ø¡¢Í¸¶¤¬13¾¡¡¢¥â¥¤¥Í¥í¡¢¾åÂô¤¬12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2·å¾¡Íø¤ò4¿Í¤¬¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï05Ç¯¤Î¿ùÆâ½ÓºÈ18¾¡¡¢ÀÆÆ£ÏÂÌ¦16¾¡¡¢ÏÂÅÄµ£12¾¡¡¢¿·³À½í10¾¡°ÊÍè¡£12¾¡°Ê¾å4¿Í°Ê¾å¤Ï63Ç¯¤Î¿¹ÃæÀé¹áÎÉ17¾¡¡¢¥¹¥¿¥ó¥«¡¢¿ù±ºÃé14¾¡¡¢»°±ºÀ¶¹°13¾¡¡¢³§ÀîËÓÃË12¾¡°ÊÍè62Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÈ¯¾¡Íø¤Î¤ß¤Ç¤Î2·å¾¡Íø4¿Í¤ÏµåÃÄ¤Ç¤Ï75Ç¯¡¢99Ç¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç3ÅÙÌÜ¡£4¿Í¤¬12¾¡°Ê¾å¤ÏµåÃÄ½é¤Ç49Ç¯µð¿Í¡¢56Ç¯À¾Å´¡¢83Ç¯À¾Éð¤Ë¼¡¤¤¤Ç»Ë¾å4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£