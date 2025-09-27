「ロッテ０−２日本ハム」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテの連勝が４でストップ。今季２４回目の完封負けで、７年ぶりに８０敗を喫した。

先発の種市は９回４安打２失点で完投負けとなった。自己最多の１５奪三振の力投。序盤は最速１５５キロの直球とフォーク。中盤以降はスライダーも交えた。五回までに先発全員から１１個奪い、六回を除く全イニングで三振の山を築いた。

「真っ直ぐはメカニック的にも納得いくものが出せた」と手応えを口にした。ただ、打線の援護もなく、二回に清宮の一発、三回には３連打で１点を失った。「調子が良かった分、ちょっと雑になっていた。そこが１番の反省点」と悔やんだ。

吉井監督は「よかったです。まっすぐも強かったですし、フォークも低め決まってましたし」と種市の投球を絶賛。「ただ、今日はファイターズの作戦がみんなバッターボックス前に立ってたんですよ。それで真っ直ぐ狙いできてたと思うんで。まあ参考記録ですね」と話し、「まだまだ良くなります」と期待した。

打線に関しては「達投手、真っ直ぐがいい投手なので、そこをやっつけようと思ったんですけども、今日は変化球でかわされてしまって、最後まで対応できなかったです」と説明。シーズン８０敗には「これほんと、結果なんで」と話した。