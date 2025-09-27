「5年ってあっという間」北斗晶の長男、愛犬2匹の誕生日を家族で祝う「大きくなったなぁ」「可愛すぎるわ」
タレントの北斗晶さんの長男・佐々木健之介さんは9月26日、自身のInstagramを更新。愛犬たちの誕生日を祝福しました。
【写真】佐々木健之介が愛犬の誕生日を祝う姿
コメントでは「デンデン、リンリン誕生日おめでとう これからもずっと元気でいてね」「あれからもう5年の年月が経ったかと思うと早いですね いつもかわいい姿をありがとう」「愛情たっぷりに育てられ、可愛すぎるわ」「梅ちゃんが頑張ってくれた事を本当に思い出すねぇ」「すーちゃんとのお写真も増えてきましたね」「すーちゃんも大きくなったなぁ」と、祝福の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
「梅ちゃんが頑張ってくれた事を本当に思い出す」健之介さんは「デンデンとリンリン5歳の誕生日！！5年ってあっという間だな〜 これからも元気いっぱいでいてくれればそれでよし」とつづり、8枚の写真を投稿。「HAPPY BIRTHDAY TO YOU」と書かれた帽子をかぶった愛犬たちの姿や、愛犬と触れ合う娘の姿があります。また、生まれたばかりの愛犬たちの写真も載せました。
北斗晶さんも祝福同日、北斗晶さんも自身のInstagramで「今日、9月26日はでんでん&りんりんの5歳のお誕生日」とつづり、愛犬たちの誕生日を祝福する様子を公開しました。夫の佐々木健介さんと一緒に歌っています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
