ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡¡À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Î³èÌö¤ËÂÅ¶¨¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¤·¤ç¤»¤ó¡¢12ËÜ¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£²¡½£°¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤Ø¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌîµå¤òµá¤áÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÂÇÀþ¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»Ô¤Ë4¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÀ¶µÜ¤¬ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡12¹æÀèÀ©¥½¥í¡£9·î25Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ3Àï2ËÜÌÜ¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤â¡ÖÄ´»Ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤Ç¤â¤·¤ç¤»¤ó¡¢12ËÜ¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡À¶µÜ¹¬¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï½ç°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤âÍ×µá¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£