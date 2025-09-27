

＝LOVE『木漏れ日メゾフォルテ』 Music Videoサムネイル

指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、新曲『木漏れ日メゾフォルテ』のMusic Videoを公開した。

【動画】公開された＝LOVE『木漏れ日メゾフォルテ』 Music Video

10月8日発売の19thシングル『ラブソングに襲われる』のカップリング曲に収録される当新曲は、音嶋莉沙と瀧脇笙古がダブルセンターを務める。新曲『木漏れ日メゾフォルテ』は、秋のあたたかな光と匂いが恋心を大きくしていき、控えめだけど一途な気持ちが溢れる、この時期ぴったりな日常系ラブソングとなっている。

Music Videoでは、カフェを舞台にドラマシーンとダンスシーンがシームレスに繋がる秋の季節感も溢れる演劇の様な作品となっており、木漏れ日に照らされたメンバーのキュートな表情も印象的。

また、本日、山梨県・富士急ハイランドコニファーフォレストで開催された＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」で新曲『木漏れ日メゾフォルテ』が初披露され、来場者からは大きな声援が贈られた。

新曲『木漏れ日メゾフォルテ』を含む19thシングルは10月8日に発売を控え、さらに＝LOVE史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中のなか、来週9月29日にはTBS系 「CDTV ライブ！ライブ！3時間SP（19時〜) にも生出演することが発表されている。

TikTok総再生回数7.5億回を突破し、音源を使用した「体幹チャレンジ」が話題の『超特急逃走中』と、新曲『ラブソングに襲われる』のスペシャルメドレーを披露するとのこと。