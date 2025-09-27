¥®¥ã¥ëÎîÇÞ»Õ¤Ë¤è¤ëÎî»ë¤ÇË®Âê¤ò·èÄê¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÈ¯¤Î¥´¥·¥Ã¥¯Ä¶¾ï¥Û¥é¡¼¡Ø»ë¤¨¤ë¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
Îî»ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆË®Âê¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÈ¯¤Î¥´¥·¥Ã¥¯Ä¶¾ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Û¥é¡¼¡ØOddity(¸¶Âê)¡Ù¤ÎË®Âê¤¬¡Ø»ë¤¨¤ë¡Ù¤Ë·èÄê¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
11·î7Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÌÕÌÜ¤ÎÎîÇ½ÎÏ¼Ô¤¬¥´¡¼¥ì¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÌÚÀ½¥Þ¥Í¥¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»¦¤µ¤ì¤¿ÁÐ»Ò¤Î»Ð¤Î»à¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
Ë®Âê¤ò·èÄê¤¹¤ëÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤¬£¹·î£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¡È¥®¥ã¥ëÎîÇÞ»Õ¡É¤ÎÈÓÄÍÍ£¤¬ÅÐÃÅ¡£ÇÛµë¸µ¤¬Äó¼¨¤·¤¿£³¤Ä¤ÎË®Âê°Æ¡Ø¥´¡¼¥ì¥à¤È½÷ÎîÇÞ»Õ¡Ù¡Ø»ë¤¨¤ë¡Ù¡Ø¥¢¥¤¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥¹¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Îî»ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆË®Âê¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¸¢Íø¸µ¤ÎÀµ¼°¤Ê¾µÇ§¤¬¤ª¤ê¡¢Ë®Âê¤¬Àµ¼°¤Ë¡Ø»ë¤¨¤ë¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤Ç¤Î¥®¥ã¥ëÎîÇÞ»Õ¡¦ÈÓÄÍ¤µ¤ó¡¡¤½¤Î¾ì¤ÇË®Âê¡Ø»ë¤¨¤ë¡Ù¤ò´øÝÝ
¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤ÏÌÕÌÜ¤ÎÎîÇ½ÎÏ¼Ô¡¦¥À¡¼¥·¡¼¤ÈÉÔµ¤Ì£¤ÊÌÚÀ½¥Þ¥Í¥¥ó¤¬ÂÐ¤Ë¤Ê¤ë·Á¤ÇÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¡È»ë¡É¤Î»ú¤«¤é´ãµå¤¬¤Î¤¾¤¯Ë®Âê¥í¥´¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø»ë¤¨¤ë¡Ù
11·î7Æü(¶â)¤è¤ê¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«
¾ìÌÌ¼Ì¿¿
