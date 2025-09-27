バービー×PEACH JOHN♡約1年ぶり「LuhuL dada」新作登場

人気お笑い芸人・バービーとPEACH JOHNのコラボブランド「LuhuL dada」が、約1年ぶりに新作を発売します。今回のコレクションは、バービーが大切にしてきた“気高いおっぱい”というコンセプトを継承しながらも、新しいデザインや幅広いサイズ展開で進化♡クイーンブラや新型ブラ、さらにS～5Lまで対応のブラキャミなど、遊び心と機能性を兼ね備えた注目のラインナップです。

クイーンブラ 背中で語らせて

大人気「クイーンブラ」シリーズが新デザインで登場。脇高設計のサイドベルトが脇肉をすっきりホールドし、ソフトワイヤー仕様で快適な着心地を実現。

透け感あるリジッドレースを贅沢に使い、背中まで美しく整えるラグジュアリーな仕上がりです。

・クイーンブラ 背中で語らせて

価格：C・D・Eカップ UB65～80 3,900円／F・G UB65～80 4,200円／D UB85 4,500円／E・F・G UB85/90・Hカップ全サイズ 4,500円

サイズ：C～Hカップ、UB65～90

・クイーンショーツ 背中で語らせて

価格：1,800円

サイズ：S～5L

カラー（すべて共通）：ブラック／ホワイト

秋冬新作！「小さくしたいブラ」で無理なくすっきりシルエット♡

デコルテ貴婦人ブラ 高まる胸まあるく包み込んで

新型「デコルテ貴婦人ブラ」は、厚みのあるモールドカップがバストを下から押し上げ、丸みのあるデコルテを演出♡

スーパー脇高のサイドベルトで脇肉もすっきり。花柄ヴィンテージジャカードとパールモチーフがエレガントな印象を与えます。

・デコルテ貴婦人ブラ 高まる胸まあるく包み込んで

サイズ展開：C～Hカップ、UB65～90

価格：C・D・E UB65～80 3,900円／F・G UB65～80 4,200円／D UB85 4,500円／E・F・G UB85/90・H全サイズ 4,500円

・デコルテ貴婦人ショーツ

価格：1,800円

サイズ：S～5L

・デコルテ貴婦人ソング

価格：1,800円

サイズ：S/M～4L/5L

カラー（すべて共通）：ブラック／アイボリー

どんなときでもだいじょうぶだぁキャミソール

S～L 価格：3,900円／LL・3L 価格：4,200円／4L・5L 価格：4,500円



バービーらしい優しさが詰まったブラキャミソール。アンダーにゴムを使わずラクな着心地ながら、内蔵カップで美しいバストラインをキープ。

脇高設計でボディラインを整えつつ、授乳期にも使いやすいデザインです。レーストリミングで見せるコーディネートにも◎。

サイズ：S～5L

カラー：ブラック／ベージュ

バービーの想いが息づく新作を手に入れて♡

「LuhuL dada」の新作は、バービーの“自分を好きになる下着”というメッセージがぎゅっと詰まったアイテムばかり。

幅広いサイズ展開と機能性で、多くの女性に寄り添う仕上がりです。遊び心とラグジュアリーが共存するこのコレクションで、あなたの毎日ももっと華やかに、自分らしく楽しんでみませんか？