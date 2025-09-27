「ウエスタン、阪神３−１オリックス」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神はオリックスに快勝した。打線は五回に栄枝が先制となり左中間への２号３ランを放った。投手陣は門別が６回１失点。リリーフ陣は無失点で抑え、逃げ切り勝ちとなった。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−門別が好投。

「いや、悪くはないんだよな。うん。６回の１点だけがもったいない。ツーアウトから。もったいないなというところだな。全体的に３まわり目もリードを真っすぐ一辺倒じゃなくて、変化球も交えながら。今日はちょっとそういうところは見えたよね。あの１点だけだよ。６回１失点だから十分合格点なんだけど、もっと高いレベルで門別には求めてるんでね。０で抑えればもう言うことない。ツーアウトからだっただけに、もったいない」

−栄枝も大活躍。

「あー、すごいね。ずっとファームに来ても、昨日も２安打かな。昨日もスピードあるボールにもついて行ってるし、今日のホームランといいね、この前もホームランでしょ？もう、初回のいきなりスチールされたのも、１発で刺したし、やっぱこうやってゲームに出ることによって、彼のね、持ち味である打力や、そういう肩の強さっちゅうのも見せてくれてるよな」

−打席をこなすことで本来の姿が戻ってきた。

「やっぱり。うん、調子っていうか、そういう力がついてきてるよね。もう他のやっぱファームの選手たちとはちょっと、一足も二足も、ちょっと実力的には違うなっていうのは見せてる」

−きょうはデュプランティエがシート打撃に登板。

「シートね。うん、だから、野球教室で見てないんだけど、ちょっと後で。今から報告は聞くけど、バッター３人かな？球数でいったんじゃないかな」

−順調に来ている。

「もちろん、もちろん、そういうこと。だからね、今日、野球教室やるんで、外でできなかったんで、中でということです。順調です」