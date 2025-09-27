女性3人組ロックバンドSHISHAMOが27日、公式サイトを更新し、来年6月13、14日にバンドの地元でもある川崎・Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催するワンマンライブをもって活動終了することを発表した。

川崎はバンドにとって地元でもあり、とどろきスタジアム（等々力陸上競技場）は特別な会場だ。18年7月、初のスタジアムライブを同所で行う予定だったが、台風の影響で直前に無念の中止となった。20年8月に再び同所で初となるスタジアムライブを開催予定だったが、コロナ禍で再び中止になっていた。

今回発表されたラストステージは2度目の“リベンジ”公演でもあり、三度目の正直のライブとなる。公式サイトでも「SHISHAMOの終わりについて考えた時、真っ先に思い浮かんだ場所が等々力でした」と説明。「何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。そして最高に楽しいSHISHAMOの最期の日にしたい」と強い思いを記し、「一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう!!!等々力で待ってます!!!」と呼びかけている。