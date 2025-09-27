¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡ÆÃÊÌ¹æ¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òµÇ°¤·¤ÆÈÎÇä¡¡Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤ä±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡¡À¾¥¹¥ÝÉü¹ïÈÇ¡¢Á´16¥Ú¡¼¥¸
¡¡À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖÀ¾¥¹¥Ý¡ÊÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ËÍ¥¾¡ÆÃÊÌ¹æ¡Ê16¥Ú¡¼¥¸¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß3300±ß¡Ë¤òµåÃÄ¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯3·î¤Ë¡ÖÀ¾¥¹¥Ý¡×¤ÏµÙ´©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¸ÂÄê¤ÇÉü¹ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ê¬¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿º£Ç¯¤â¡¢ÆâÍÆ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î·ã¤·¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤òÀ©¤·¤¿º£µ¨¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾¥¹¥Ý1ÌÌ¤Î»æÌÌ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áª¼ê¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥µ¥¤¥ó¡¢Í¥¾¡¤Î´î¤Ó¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¹æ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿´î¤òÅÁ¤¨¤ëÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¼«¿È¤Î»áÌ¾¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÀÇ¹þ¤ß2980±ß¡Ë¡£
¡¡¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤«¤é¡£¾¦ÉÊÌ¾¡Ö25¥ê¡¼¥°Í¥¾¡µÇ°¡¡À¾¥¹¥ÝÍ¥¾¡ÆÃÊÌ¹æ¡×¡£