V2¤Ø¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ïà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Öá¤Î°ìÂÇ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¢¡À¾Éð1¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö1¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬À¾Éð¤ò²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³21ÅÙÌÜ¡ÊÆî³¤¡¢¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤Ï¼Ú¶â¡Ö7¡×¤Þ¤ÇÊú¤¨¡¢ºÇ²¼°Ì¤â·Ð¸³¤·¤¿º£µ¨¡£»î¹ç¸å¡¢Í¥¾¡´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤ï¤ì¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö5·î¤ÎÆ¬¤Ç¤¹¡£2¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤«¤éÀîÀ¥¹¸¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¢¤Î»î¹ç¤¬ËÜÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢9²ó2»àÌµÁö¼Ô¤«¤é2ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿5·î2Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»î¹ç¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÀîÀ¥¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¤¤Ä¤¤¤Ã¤Æ¤â½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇÂçµé¤Î·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£