¡¡¢¡À¾Éð1¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¸åÆ£Ë§¸÷µåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¤Ç·Þ¤¨¤¿À¾ÉðÀï¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¡£Æ±µå¾ì¤òË¬¤ì¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¸åÆ£¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤Î¼êÏÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï3Ç¯·ÀÌó¤Î3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÍèÇ¯¤â¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤ò¡£¤â¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ú¤Â³¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£