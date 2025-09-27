ºò½©¡Ö°úÂà¡×¤è¤®¤ë¤â¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ö±¢¤ÎMVP¡×¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÃæÂ¼¹¸¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤âÇ§¤á¤¿¹×¸¥ÅÙ
¡¡¢¡À¾Éð1¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÃæÂ¼¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®µ×ÊÝ¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¡Ö²°Âæ¹ü¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¹¸¤ÎÂ¸ºß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðº£Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤âÇ§¤á¤ë¹×¸¥ÅÙ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö±¢¤ÎMVP¡×¤À¡£
¡¡äþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂåÂÇÀì½¾¡×¤È¤·¤Æ¥×¥í18Ç¯ÌÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢³«ËëÄ¾¸å¤Ë¶áÆ£¤¬¸Î¾ãÎ¥Ã¦¡£³«Ëë2¥«¡¼¥ÉÌÜ¤Î±óÀ¬Àè¤Ç¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ËÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2·î¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ëº£µ¨¤ÎÌò³ä¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢ÂåÂÇ°ìËÜ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢¤½¤ì¤â°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¤Î¤¢¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£ÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤Ç¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¡£»Ø´ø´±¤ÎÌÜ¤Ë¸÷¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤ÏÊ¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Éüµ¢½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î1Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£Æ±17Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤ÏÀèÀ©3¥é¥ó¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¤ÈÂ¿¤¯¤Î¼çÎÏ¤ò¥±¥¬¤Ç·ç¤¡¢³«ËëÄ¾¸å¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ç¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¼ó°Ì¹¶ËÉ¤òÀï¤Ã¤¿7·î31Æü¤Î»î¹ç¤Ï²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÉÂ¾²¤ÎÉã¤ò¸«Éñ¤¦¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤«¤é¤ÏÌµ´ü¸Â¤ÎÎ¥Ã¦¤âµö²Ä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1Æü¤ÇºÆ¹çÎ®¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò·ç¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢Éã¤Ï¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£¥Á¡¼¥à°¦¤È²ÈÂ²°¦¡£ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤ÃæÂ¼¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃË¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡Éé¤Î9·î¤Ï¿´ÄìÍê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÎÂåÂÇÆ±ÅÀÂÇ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢15ÆüÆ±Àï¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¤Þ¤¿¡¢3¡¢14Æü¤ÎÆ±Àï¤Ï²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤â¤Ë4ÅÀ°Ê¾å¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë13Æü¤ÎÆ±Àï¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¶å²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¹¥µ¡¤ò¹¤²¤ë±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤ËÆ³¤¤¤¿¡£2ÀïÏ¢Â³ÎíÉõÉé¤±¤Î4Ï¢ÇÔ¤ÈVÌÜÁ°¤ÇÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤¿24Æü³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï½é²óÌµ»àËþÎÝ¤Ç½Â¤¯Æó¥´¥í¤òÊü¤Á¡¢19¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿ÆÀÅÀ¤¬·è¾¡ÅÀ¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤¨¤ÐºòÇ¯¤Îº£º¢¤Ï¤É¤óÄì¤ÎÊ¥¤Ë¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ë¤è¤êÀèÈ¯¡¢¹µ¤¨¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¿´¿È¶¦¤ËÈèÊÀ¤·¡¢²ÈÂ²¡¢µåÃÄ¤Ë°úÂà¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë°ÖÎ±¤µ¤ì¤Æ¸½Ìò¤òÂ³¹Ô¤·¡¢»Ä¤·¤¿À®ÀÓ¤Ï·è¤·¤ÆËþÂ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã²Ò¤Ë¶ì¤·¤ó¤Àº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£ÃæÂ¼¤Ê¤¯¤·¤Æ¾®µ×ÊÝ¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦ÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë