¥Ò¥«¥ë¤ÎºÊ¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç±éµ»¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡× ¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸Àë¸À¤Ø¤Î¼ÁÌä¤ËËÜ²»
¡¡¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î¾¾±º¾¡¿Í²ñÄ¹¤¬£²£·Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£à¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸Àë¸Àá¤ò¤·¤¿¥Ò¥«¥ë¤ÎºÊ¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤Ë¿¿Áê¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢É×ÉØ¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤ÇÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤Î°ÛÀ¤È¤ÎÀ¸ò¾Ä¤äÎø°¦´Ø·¸¤òÇ§¤á¹ç¤¦·ëº§¤Î·Á¤Ç¤¢¤ëà¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸Àë¸Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á±ê¾å¡£¾¾±º²ñÄ¹¤Ï°ÊÁ°¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡Ö¤¢¤ìÁ´Éô¡¢¥Ò¥«¥ëÌÜÀþ¤À¤«¤é¤Í¡£¥Ò¥«¥ë¤ÎÆ°²è¡¢¸«¤Æ¤ß¤¤¡£¤É¤¦¸«¤¨¤ë¡©¡¡¥Î¥¢¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤¬¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾±º²ñÄ¹¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¥Î¥¢¤Ï¡Ö²ñÄ¹¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î´é¤ËÂª¤¨¤¿¤Î¤«¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤ë¤ÈÂª¤¨¤¿¤Î¤«¡×¤ÈµÕ¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¾¾±º²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤â¤Í¤§¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¾Ð¤¦¤¸¤ã¤ó¡¢ÉáÄÌ¡£¤À¤«¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó²¶¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ï¥Ò¥«¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Î¥¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Î´é¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¡Ê¥Î¥¢¤Ë¡Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤è¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¨¤è¤Ã¤Æ¡Ê»£¤êÄ¾¤¹¤¸¤ã¤ó¡Ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¤Þ¤ÞºÜ¤»¤ë¤«²¶¡¢°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¥Î¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÁ´Éô±éµ»¤Ç¤¢¤Î´é¤ò¤¢¤¨¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¿¿Áê¤òÌä¤¦¤È¥Î¥¢¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç±éµ»¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÅú¡£¾¾±º²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤Í¡×¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£