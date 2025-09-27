有吉「東京2025 世界陸上」現地観戦で大興奮！「次は100mの決勝を目に焼きつけてみたい」
有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。9月21日（日）の放送は、アシスタントにぐりんぴーす・落合隆治と宮下草薙・宮下兼史鷹を迎えてお送りしました。
◆トップアスリートの競技に感動
9月17日（水）に「東京2025 世界陸上」を東京都・新国立競技場で現地観戦したという有吉。入場前から大混雑だったと言い、「国立の周りも世界中のお客さんがワーッといて、横断歩道もパンパン。それでもうボルテージが上がっちゃって、会場に入るまで小走りして、席についた頃には汗だく」と笑います。
会場に着いてまず印象に残ったのは、競技よりもスペシャルアンバサダーを務めていた俳優・織田裕二さんの姿だったといい、「けっこう離れていましたけど、やっぱりデカかったですね！」と興奮気味に語ります。
場内では、やり投げや走り高跳び、走り幅跳びなどを観戦したそうで、「（選手が）ウォーミングアップをしている姿もきれいだし、その日は日本人が大活躍とまではいかなかったけど、それでも、世界のトップアスリートを目の当たりにして感動しました」とまとめます。さらには、「次の（世界陸上の開催地）北京も絶対に行きたい。次は100mの決勝とかも目に焼きつけてみたい」と宣言も。
また、会場内で驚いたことがあったと言い、「テレビで観ているだけでは気付かなかったかもしれませんが、めっちゃビールとかも飲めるから。ビールを飲みながら唐揚げ、焼きそばを食べて、ハイボールも飲んで、帰りは（酔って）フラフラで……選手みたいだった（笑）」と明かすと、落合から「一緒にしないでください（笑）！」とツッコまれていました。
＜番組概要＞
番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER
放送日時：毎週日曜 20:00〜21:55
放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット
パーソナリティ：有吉弘行
（左から）宮下兼史鷹、有吉弘行、落合隆治
番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400
スマホアプリ 「AuDee（オーディー）」ではスペシャル音声も配信中！
