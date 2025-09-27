※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。

■これまでのあらすじ

同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、他のママたちも白田さんを無視するようになる。



そんな中、白田さんがバス通園をやめてしまい、リーダー・阿久澤さんが再び黒木さんを連絡係に任命する。そこで黒木さんが幼稚園に相談すると、先生は「園非公式の係です」と即刻解散を宣告。「自分はやったのに不公平だ」と思う黒木さんだったが、話していくうちに自分がされて嫌だったことをそのまま白田さんにしていたことに気づく。



その後、告発者は白田さんだと思い込んだバス停メンバーから、「黒木さんは連絡係、続けてくれるよね？」と言われて…。



「係はやらない」と、ちゃんと言い切ることができた黒木さん。ママたちから何を言われるかわからないこの状況で、自分の意見を言えるって本当にすごいことですよね。そんな黒木さんが口にした、「あと…」に続く言葉は？(ツムママ)