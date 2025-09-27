¡Ö¤ª¶âÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¼Ú¤ê¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤«¤éÍ½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þ¤¬¡ª¡ã¿Æ¤·¤Ãç¤Ë¤âºâÉÛ¤¢¤ê 3¡ä¡Ú¥Þ¥ÞÍ§¥È¥é¥Ö¥ë¿Þ´Õ Vol.54¡Û
¢£¤¤¤¤²Ã¸º¤ËÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÅÁ¤¨¤ë¤È¡©
»ä¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Íý·Ã¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯½À¤é¤«¤¯¡¢²º¤ä¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢Íý·Ã¤µ¤ó¤Ï°ì½Ö¤À¤±¶Ã¤¤¤¿´é¤ò¸«¤»¡¢¤¹¤°¤ËÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¡£
¡Ö¤¢¡¼¡Ä¡Ä¤¦¤ó¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Äº£¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¯¤Æ¤µ¡£¤Û¤é¡¢¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¡¢Ê³È¯¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¿º£ÅÙ¤Ç¤â¤¤¤¤¡©¡×
¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Èº³ºÙ¤Ê¤ª´ê¤¤¤´¤È¡É¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¢¹â¤¤¤â¤ó¤Í¡×
¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡ª¡¡¸ÂÄêÉÊ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æ¨¤¹¤È¤â¤¦¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Á¡£¤Í¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
»ä¤Ï¡¢Æâ¿´¤Ç¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Ë½Ð¤»¤ë¤ª¶â¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ú¤ê¤¿1000±ß¤Ï¡È¸å²ó¤·¡É¡£
¤³¤ì°Ê¾å¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤È¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç´°Á´¤ËÀþ¤¬°ú¤«¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Íý·Ã¤µ¤ó¤¬Â¾¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©
¿ôÆü¸å¡¢Íý·Ã¤µ¤ó¤È¤è¤¯ÏÃ¤¹¥Þ¥ÞÍ§¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¼ã´³µ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ë¡¢¸ì¤ê½Ð¤·¤¿Èà½÷Ã£¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»ä¤Ï¼ª¤òµ¿¤¦¡£
¡ÖÍý·Ã¤µ¤ó¡¢¡Ø1000±ß¤Ý¤Ã¤ÁÔú¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡£ºÅÂ¥¤µ¤ì¤Æ°à¤¨¤ë¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×
¡Ö»ä¤âÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¿·ºî¥Ð¥Ã¥°Çã¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÂæÌµ¤·¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤µ¡×
¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ËÅÜ¤ê¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö1000±ß¤Ý¤Ã¤Á¡×¤Ê¤é¡¢ÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¥Ð¥Ã¥°¤òÇã¤Ã¤Æ¼«Ëý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¼Ú¤ê¤¿ËÜ¿Í¤¬¡¢¤½¤Î¶â³Û¤òÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©
¤·¤«¤â¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¶òÃÔ¤Ã¤Æ»ä¤ò°¼Ô¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¡©
¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢µö¤»¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤!!
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)
¢£Íý·Ã¤µ¤ó¤¬Â¾¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤ÏÆÉ¼Ô¤Î¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Æ¥¥¹¥ÈÀ©ºî¤Ë°ìÉôÀ¸À®·ÏAI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)