©ABCテレビ

“食、芸術、スポーツ”にまつわる６つのチェックを行う『芸能人格付けチェック 秋の３時間半スペシャル』に、竹中直人、桂宮治、河合郁人、ホラン千秋、朝日奈央、村上佳菜子、ME:IのKEIKO・SUZU・TSUZUMIが初参戦。格付けマスター浜田が「え！こんなことあんの！？」と驚き呆れる、波乱に満ちた展開となった……！？

©ABCテレビ

【TVer】「チーム 西宮市出身」の藤原紀香と生瀬勝久は同じ小学校を卒業！

チェック１「シャンパン」では、１本30万円の高級シャンパンと１本2500円のスパークリングワインを飲み比べ。過去（2018年お正月）のワインチェックで１人勝ちした実績のある藤原紀香、「落語界一のシャンパン好き」を自称する桂宮治、「自腹の時は安いシャンパン、先輩との会食では高いシャンパンを飲んでいる」という河合郁人らが挑んだ。

©ABCテレビ

この大事な最初のチェックで、紀香と宮治は見事正解したが、河合は不正解で「チーム タレントキャスター」は普通芸能人に陥落。「シャンパンは他人のお金でしか飲んだことがない」と語っていたニューヨークも間違え、「チーム アイドルと芸人」も普通芸能人となった。

©ABCテレビ©ABCテレビ

チェック２「ブレイキン」では、パリ五輪日本代表のShigekix（シゲキックス）さんとアマチュア高校生ダンサーHARUYAさんが１on１のバトル形式でパフォーマンス。「ブレイキンの番組に出演し、Shigekixさんのダンスを目の前で見たことがある」という朝日奈央の「チーム 若妻」ら４チームが正解。ダンスが本業で「Shigekixさんとテレビで何度か共演したことがある」と話していたME:Iの「チーム アイドルと芸人」ら３チームが不正解となり、スタジオに登場したShigekixさんに謝罪した。

©ABCテレビ

そして衝撃の展開となったのがチェック３の「混合アンサンブル」。世界的に評価されている一流プロ奏者の演奏と、中学生の演奏を聴き比べるこのチェックでは、May J.がボーカルを担当し、「アナと雪の女王」の大ヒット曲「Let It Go ～ありのままで～」を演奏。「指揮者の役をやったことがある」という竹中直人、「音楽がすごく好き」という神尾楓珠らが自信を見せたが……。

©ABCテレビ

結果はなんと挑戦者全員が不正解！浜田は「これはヤバい…プロを目の前にして全員が中学生の方が良かった」と呆然。見守っていたニューヨークは「中学生すごいな」と感心していた。

©ABCテレビ

チェック４「サルサダンス」では、日本最高峰のジャパンカップで４回優勝しているプロ男女ペア、サルサダンス歴10年のアマチュア夫婦ペア、そして男性はキャリア１２年だが女性は１週間前から練習を始めたド素人の絶対アカンペアの３組が、仮面を付けて同時に情熱的なサルサダンスを披露。絶対アカンペアを選ぶとチームが即消えるとあって、芸能人たちは戦々恐々とした。

©ABCテレビ

そんな中、絶対アカンペアの女性はダンスの途中で仮面を放り投げ、３時のヒロインのかなでだったことが発覚。ここまで全問不正解の「チーム アイドルと芸人」は、最速でそっくりさんとなり、絶体絶命の危機に……！？

©ABCテレビ

チェック５「能楽囃子」では、室町時代から６００年の歴史を誇る能の舞台で、物語に合わせた心情や情景を表現する演奏「能楽囃子」が登場。超一流奏者による能楽囃子と、趣味で学んでいる会社員や学生らによる能楽囃子を聴き比べた。

©ABCテレビ

このチェックでは、歌舞伎俳優・片岡愛之助の妻・藤原紀香と、父が日本舞踊の家元の市川右團次に注目が集まったが……。紀香は見事正解する一方、右團次はまさかの不正解。右團次と同い年の浜田は、「え！こんなことあんの！右團次やなぁ。悲しい同級生やわ」と憮然。右團次と同じＢを選び、格付け部屋に右團次が入ってくると大喜びしていたにも関わらず、“映す価値なし”となったニューヨークは、「伝統芸能にぬか喜びさせられましたよ」と嘆いた。

運命の最終チェックは「唐揚げ」。「からあげグランプリ」でグランドチャンピオンになった大分の名店の極上唐揚げ、76歳の店主がつくる町の食堂の唐揚げ、そして料理ド素人の浜田がスマホでレシピを見て作った“絶対ありえへん唐揚げ”の３択だ。過去35人がダマされ、コンビニで商品化されるとバカ売れしてきた浜田の料理。今回もこれを選ぶとどんなランクのチームも即画面から消えてしまう……。

©ABCテレビ

浜田の“絶対ありえへん唐揚げ”を選んでしまったのは、神尾楓珠。ここで葵わかなと神尾の「チーム すべての恋が終わるとしても」も“映す価値なし”となり画面から消滅。一方、ここまで普通芸能人をキープしてきた竹中と高橋克典の「チーム 大俳優」は、高橋の正解で見事一流芸能人に返り咲いた。ほかのチームは、二流芸能人が２組、三流芸能人が１組、そっくりさんが１組という結果となった。

©ABCテレビ

【TVer】葵わかな、神尾楓珠、ME：I、ニューヨークが映す価値となり、画面から消滅……！ 竹中直人、高橋克典は一流芸能人に返り咲き！

なお、この７チーム、総勢18名の一流芸能人が全問正解できて当たり前の６つのチェックを受ける様子は、『芸能人格付けチェック 秋の３時間半スペシャル』で配信中。