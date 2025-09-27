「西武１−４ソフトバンク」（２７日、ベルーナドーム）

ソフトバンクが２年連続２１度目のリーグ優勝（前身の南海、ダイエー時代を含む）。日本ハムとのマッチレースを制し、２連覇を達成した。

球場で優勝の瞬間を、ベンチの脇で小久保監督の胴上げを見届けた王貞治球団会長は「今年はスタートが悪かったから、最初はどうなるかと思った。徐々に調子が上がってきて、故障してた人もみんなで。そういう点では去年より苦労したけど、戦力が横にすごく広がったんで。今後にすごく期待の持てるチームになったと思う」と一時最下位からの逆転優勝を評価した。

「去年はあまりにもすんなりだったんで。今年は大変だったがその分、苦労した分、チームの選手たちの気持ちも強くなった」とし、リーグ連覇に導いた小久保監督の手腕については「年々しっかりしてきて、たくましくなって。われわれが思っていた以上に大きな監督になりましたね」と話した。

小久保監督に続いて選手に胴上げされ、５度宙を舞った孫正義オーナーは「もう最高にうれしいですね」と感想。「特に今シーズンは４月とか、だいぶ苦しいスタートでしたから。その喜びはもう本当にひとしおですね。小久保監督の２連覇というのは、もう去年とまた違う深い喜びでありますね」と最下位からの逆転による２連覇をたたえた。

小久保監督のリーダーシップについては「本当に頼もしい限り。苦しい中から這い上がったときの経験から来るものは、より多く身につくんじゃないかと思う。主力の選手がたくさんけがをした中で、主力の選手も苦しかったと思うが終盤に戻ってきてくれた。その間に若手の選手も大変活躍していただき、その両方の意味でうれしい」と目を細めた。山あり谷ありは、孫オーナー自身もビジネスの世界で経験してきた。それだけに「私自身、会社の経営でたくさんそういう経験をしたから、その思いがすごく分かる気がする」と苦労が絶えなかった小久保監督の心中を思いやった。