U16女子日本代表がアジアカップ準決勝敗退…竹内みや23得点で猛追も及ばず3位決定戦へ

9月27日、『FIBA U16女子アジアカップ2025』の準決勝がマレーシアのアリーナ・スレンバンで開催され、バスケットボールU16女子日本代表（FIBAガールズランキング6位）は、64－67でニュージーランド代表（同24位）に敗れた。

グループフェーズで勝利した相手と中2日での再戦となった一戦は、日本のシュートの精度がいまひとつ上がらず、第2クォーターわずか2得点と急失速。19－31で突入した後半は、ガードの竹内みや（桜花学園高校）が第3クォーターだけで14得点を挙げる活躍で猛追すると、第4クォーターも敵陣を切り裂く竹内がバスケットカウントを連発。エースガードの独壇場で最大17点ビハインドから2点差にまで詰め寄った。しかし、勝負がかかる最終盤は痛いターンオーバーもあり万事休す。大逆転での決勝進出とはならなかった。

3ポイント成功率19.4パーセント（7／36本）と低調だった日本は、竹内がチーム最長となる35分に出場し、23得点7アシスト2スティールと気を吐いたが奮闘及ばず。大会最終日となる28日は、16時30分ティップオフ予定の3位決定戦で中国代表（同18位）と対戦することになった。

■試合結果



日本 64－67 ニュージーランド



JPN｜17｜ 2｜23｜22｜＝64



NZL｜14｜17｜17｜20｜＝67





【動画】日本vsニュージーランドの試合フル映像