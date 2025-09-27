TBS×U-NEXT×THE SEVENによるグローバルプロジェクトとして、“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”の制作が決定した。

世界的にも高い注目を受けるジャパンカルチャーである“時代劇”“侍”を、これまで国内で数々の社会現象を起こしたテレビドラマを届けてきたTBS、技術とコンテンツの両面で革新を重ね、市場2位へと成長を遂げた日本発の動画配信サービスU-NEXT、その企画製作力とリッチな映像表現、高いVFX技術でグローバルヒット作を生み出してきたTHE SEVENがそれぞれの強みを生かして共同プロジェクトで進めていく。

制作を担うTHE SEVENは、Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3、映画『愚か者の身分』などを手がけている。

制作陣には、『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』、『愚か者の身分』を手がけたTHE SEVENの森井輝がチーフプロデューサーとして指揮をとり、井上衛、下村和也（THE SEVEN）もプロデューサーに名を連ねる。

また、NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』をはじめ、NHK連続テレビ小説『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズなどを手がけた渡辺一貴が監督を務め、『絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～』（フジテレビ系）シリーズなどの酒井雅秋が脚本を、アクション監督を園村健介、『幽☆遊☆白書』が2024年にアジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード（AACA）で視覚効果賞のグランプリを受賞した赤羽智史（THE SEVEN）がVFXプロデューサーを、前田勇弥がキャラクターデザインをそれぞれ担当する。

キャスト・タイトル発表に先駆け、制作陣とあわせてティザームービーとティザービジュアルも公開された。

コメント●龍宝正峰（(株)TBSテレビ 代表取締役社長）ついに、我々の魂を滾らせるプロジェクトが始動します。グローバル市場でヒット作を生み出し続けるTHE SEVEN、そしてコンテンツへの深い愛情で日本の映像業界をリードするU-NEXT様という、これ以上ないパートナーと共に、世界へ挑戦できることに心が震える思いです。森井プロデューサーをはじめ、日本が世界に誇るトップクリエイターたちが、その才能をいかんなく発揮できる座組が実現しました。TBSは、彼らが創り出す“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”が、世界中の視聴者に最高の興奮と感動を届けるものと信じています。この作品が、日本のエンターテインメントの新たな金字塔となる―。その歴史的瞬間を、ぜひ見届けてください。

●堤天心（(株)U-NEXT 代表取締役社長）この度、3社による超大型ドラマプロジェクトの発表に至ったことを大変嬉しく思っております。当社は2023年6月に株式会社TBSホールディングス様とのパートナーシップ協定を締結し、制作も視野に入れたより戦略的なシナジーを生み出すべく協議を重ねてまいりました。本プロジェクトは、配信プラットフォーム発のオリジナル作品として、TBS様とのパートナーシップを最大限に生かし、THE SEVEN様が手がける世界基準のハイクオリティとスケール、かつ、放送と配信を連動させた新たな取り組みとなります。まずは目の肥えた日本の視聴者様に楽しんでいただき、そして世界へ、日本の素晴らしいドラマを届けてまいります。ぜひご期待ください。

●瀬戸口克陽（(株)THE SEVEN 代表取締役社長／CEO）“世界を楽しませる革新的なコンテンツを創造する”ことを目指すTHE SEVENが企画・制作を手掛ける、グローバル市場に向けた大型プロジェクトがいよいよ始動します。『今際の国のアリス』や『幽☆遊☆白書』、映画『愚か者の身分』で世界と渡り合ってきた我々のチームが、最高のクリエイターたちと共に、その持てる力の全てを注ぎ込んで新たなエンターテインメントを創り上げます。日本のドラマ史を築いてきたTBS、そして国内最大の配信プラットフォームであるU-NEXT様という最強のパートナーと共に、この壮大な挑戦ができることを心から光栄に思います。日本の魂と最先端の映像技術が融合した“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”で、世界中の視聴者を熱狂させたいと思っています。楽しみにしていてください。

（文＝リアルサウンド編集部）