¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤ò»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë¤·¤è¤¦¡×7ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡ÖºÇ¸å¤Î»Ù±ç¡×¤È¤Ï¡ÚÌÕÌÜ¤ÎÀèÀ¸¡¦ºÇ¸å¤Î»Ù±ç¡¡Âè16ÏÃ¡¿Á´17ÏÃ¡Û
Ì¿¤òµß¤Ã¤¿3000²ó¤Î¹Ö±é
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢²¬»³»Ôºß½»¤ÎÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¡Ú²èÁü①¡Û¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©À¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¯±¦ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ëº¸ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼ê½ÑÈñ¤ò¡×³¤³°¤«¤é»Ù±ç¤ò¤¹¤ë½÷À
¤½¤ó¤ÊÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö¹Ö±é¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯´Ö¤Ç3000²ó¶á¤¯¤Î¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢Çº¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÁÔÀä¤Ê¤¤¤¸¤á¡¢ÀÄÇ¯´ü¤ÎÂç¤¤ÊºÃÀÞ¡¢ÍÄ¤Ä¹ÃË¤Î»à...Â¿¤¯¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤«¤éËÂ¤®½Ð¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿¡×¡ÖÀ¸¤¤ëÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×...ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡¦¿ÍÀ¸¤ò¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1ÏÃ¡Û¡Ö¼«»¦¤¹¤ë¤Ê¡¡Æ¨¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¡»à¤Ê¤º¤ËÂÔ¤Æ¡×
¡ÚÂè2ÏÃ¡Û¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç3²ó»à¤Ë¤¿¤¤¤È...¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÚÂè3ÏÃ¡Û¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ç»à¤Ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤é...ÂçÁû¤®¤·¤Æ¼þ¤ê¤ËÁÊ¤¨¤í¡×
¡ÚÂè4ÏÃ¡Û¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÉÔ¹¬...Æ§ÀÚ¤Ø²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡×
¡ÚÂè5ÏÃ¡Û¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤...¤Ç¤â¤½¤³¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤»¡×
¡ÚÂè6ÏÃ¡Û¡Ö¸µµ¤¤ÊÂÎ¤ò¤â¤í¤¿¤¯¤»¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ë¼ó¤òÄß¤ë¤ä¤Ä¤¬µö¤»¤ó¡×
¡ÚÂè7ÏÃ¡Û¡ÖÍÄ¤¤Ä¹ÃË¤Î»à¤ò¶¤Ë...À¸¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡ÚÂè8ÏÃ¡Û¡Ö¼«»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¿Í¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡ÚÂè9ÏÃ¡Û¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¸«¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â...
¡ÚÂè10ÏÃ¡Û¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±±¿¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤«¡×
¡ÚÂè11ÏÃ¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¬¤»¤Î1¡ó¤ò¡¢¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÊ¬¤±¤Æ¡×
¡ÚÂè12ÏÃ¡Û¡Ö°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Î©¤ÁÄ¾¤ì¤¿¡×
¡ÚÂè13ÏÃ¡Û¡Ö´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ºÊ¤È»Ò¤Î´é¤ò°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¡×
¡ÚÂè14ÏÃ¡Û¡Ö°ìÊâ³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢À¸¤¹ÃÈå¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡ÚÂè15ÏÃ¡Û¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Ç¤â¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×
からつづく。
¡Ö1¿Í¤Ç¤â¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×²Î¼ê¤Î½÷À¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿
ÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¤¬Á±°Õ¤Î´óÉÕ¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤Æ»Ù±ç¤·¤¿¡¢¥¥ë¥®¥¹¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô·±Îý³Ø¹»¤Î³«¹»¼°¡Ú²èÁü②¡Û¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë1¿Í¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤Ê¡¢Á´ÌÕ¤Î½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý³Ø¹»¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î1¿Í¡¢¥°¥ë¥à¡¦¥«¥·¥£¥à¥Ð¥¨¥ô¥¡¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥°¥ë¥à¡¦¥«¥·¥£¥à¥Ð¥¨¥ô¥¡¤µ¤ó¡Ú²èÁü③¡Û¡Ë
¡Ö¢ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦～¡×
´®Ç½¤ÊÆüËÜ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀ¨¤¤¡¢È¯²»¤¬¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤È¯²»¤À¤Í¡×
¥°¥ë¥à¤µ¤ó¤Ï¡¢·±Îý³Ø¹»¤ÎÅÀ»ú¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤Î´é¡Ú²èÁü④¡Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ë¥®¥¹¹ñÆâ¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥°¥ë¥à¡¦¥«¥·¥£¥à¥Ð¥¨¥ô¥¡¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¢ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤～¡×
²¿¤«¹ñ¤â¤Î²Î¤ò²Î¤¤¤³¤Ê¤¹²Î¾§ÎÏ¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î½Õ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¥°¥ë¥à¤µ¤ó¡£Èà½÷¤â¤Þ¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥°¥ë¥à¡¦¥«¥·¥£¥à¥Ð¥¨¥ô¥¡¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ø¥¥ë¥®¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤âHP¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø²Î¤¤¤¿¤¤¡¢ÍÙ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÌÕ¿Í¤ò¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥¥ë¥®¥¹¤Î½÷À²Î¼ê¾·¤¡¡²¬»³¤Ç¥³¥ó¥µー¥È¤ò
¼ê½Ñ¤µ¤¨¤¹¤ì¤ÐÌÜ¤¬¼£¤ë»Ò¤É¤â¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡¦¡¦¡¦ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥°¥ë¥à¤µ¤ó¤Ë¤âÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¥°¥ë¥à¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡Ú²èÁü⑦¡Û¡£
¡ÊÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥°¥ë¥à¤µ¤ó¤ò¡¢9·î20Æü¤Ë»ä¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë²¬»³¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Ë½¸¤á¤¿²¬»³¤ÎÍ¥¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¡¦¶â¤Ç»ý¤Ã¤Æ¡¢¥¥ë¥®¥¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¼£¤»¤ëÌÜ¤ò¡¢¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
»Ò¤É¤âÃ£¤òµß¤¦¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥³¥ó¥µー¥È¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î9·î¤Ë²¬»³»ÔÌ±²ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´³Û¤¬¡¢ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¹Ö±é¤ÏÂ³¤¯
¤½¤·¤ÆÃÝÆâ¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¤½¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Ö±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥¥ë¥®¥¹¤È¤¤¤¦¹ñ¡¢ÃÏµåµ·¤Ç¤¤¤Ã¤Ú¤óÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ËÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¬ÂçÀª¤ª¤ë¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÌÜ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¼£ÎÅ¤¹¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤çー¤ë¡×
¡Ö¤ª¶â¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ÷¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¼ê½Ñ¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ò¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂçÀª¤Ê¡×
¡Ö¡Ø¥Þ¥Þ¤¬¸«¤¨¤¿¡Ù¡Ø¤ª¶õ¤¬¸«¤¨¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë¤·¤è¤¦¡£7ºÐ¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡¢ÌµÇ°¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¥ë¥®¥¹¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤³¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤¾¡×¡¡¡¡¡¡
¡ÚÂè17ÏÃ¡Û¡Ö¼ê½Ñ¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë...¥é¥ßー¥ê¥ã¤Á¤ã¤ó¡Ú²èÁü⑬¡Û¤Î5Ç¯¸å¡×¤Ï¡¢10·î4ÆüÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡¢¼ê½Ñ¤µ¤¨¤¹¤ì¤ÐÌÜ¤¬¼£¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Ò¥«¥ê¥«¥Ê¥¿´ð¶â¡×¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£https://www.hikarikanata.com/