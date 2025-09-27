【J１第32節】首位鹿島が４発完勝で好調続く！ 神戸＆町田が劇的勝利、G大阪が新潟に４−２逆転勝ちで５連勝！
Jリーグは９月27日、J１第32節の６試合を各地で開催した。
町田が５試合ぶりの勝利。試合終了間際90＋５分の昌子源のゴールで、岡山を１−０で下した。
鹿島は徳田誉の２ゴールなどで名古屋を４−０で下し、首位をキープ。９試合負けなしの４連勝とした。
G大阪は新潟を下して５連勝。２点を先取される展開も、宇佐美貴史、ウェルトン、安部柊斗、デニス・ヒュメットが得点を重ね、４−２で逆転勝利を収めた。
また、広島は福岡に２−１で競り勝ち、４試合ぶりの白星。２位の神戸は90＋２分の酒井高徳の決勝弾で清水に２−１で勝利し、６試合無敗。東京V対浦和は両者譲らず、スコアレスドローに終わった。
J１第32節の結果と日程は以下のとおり。
▼９月27日開催分
町田 １−０ 岡山
名古屋 ０−４ 鹿島
G大阪 ４−２ 新潟
東京V ０−０ 浦和
福岡 １−２ 広島
神戸 ２−１ 清水
▼９月28日開催分
横浜FC 17:00 湘南
FC東京 18:00 横浜FM
C大阪 18:30 京都
川崎 19:00 柏
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
