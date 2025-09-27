注目のプレミア日本人対決でパレス鎌田大地が先発！ 一方リバプール遠藤航はベンチスタート
現地９月27日に開催されるプレミアリーグの第６節で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスと遠藤航が所属する王者リバプールが前者の本拠地セルハースト・パークで対戦する。
この一戦を前に、両軍のスターティングメンバーが発表され、鎌田は先発、遠藤はベンチスタートとなった。
直近のリーグ戦３試合連続でスタメン出場している鎌田は、前節のウェストハム戦（２−１）では２ゴールに絡む活躍を見せて、チームの勝利に貢献した。
一方、プレミア開幕からまだ一度もスタメン出場がない遠藤は、23日に行なわれたカラバオカップのサウサンプトン戦で今季初先発。チームは２−１で勝利してベスト16に駒を進めたものの、失点に絡んでしまった。
果たして今回の日本人対決で、この２選手はどんなパフォーマンスを見せるのか。試合は日本時間で27日の23時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
この一戦を前に、両軍のスターティングメンバーが発表され、鎌田は先発、遠藤はベンチスタートとなった。
直近のリーグ戦３試合連続でスタメン出場している鎌田は、前節のウェストハム戦（２−１）では２ゴールに絡む活躍を見せて、チームの勝利に貢献した。
一方、プレミア開幕からまだ一度もスタメン出場がない遠藤は、23日に行なわれたカラバオカップのサウサンプトン戦で今季初先発。チームは２−１で勝利してベスト16に駒を進めたものの、失点に絡んでしまった。
果たして今回の日本人対決で、この２選手はどんなパフォーマンスを見せるのか。試合は日本時間で27日の23時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介