27日、新潟県魚沼市の越後駒ケ岳でロッククライミングをしていた2人組が滑落しました。新潟県警のヘリコプターが現場に向かいましたが、日没のため救助活動を中断し、28日朝に再開する予定です。



27日午後4時半ごろ、越後駒ケ岳でロッククライミングをしていた東京の40代男性から「仲間が落ちて姿が見えない」と警察に通報がありました。新潟県警のヘリコプターが現場に向かい、通報した男性を確認しましたが、日没のため救助活動を中断。男性は足場を確保している状態ということです。警察によりますと滑落した仲間の姿は、今のところ確認できていません。



警察は28日朝からヘリコプターによる救助を再開し、仲間の捜索も行うとしています。