あのギレルモ・デル・トロ監督が、幼い頃から愛してやまない『フランケンシュタイン』を映画化。2025年9月24日に都内でジャパンプレミア上映会が開催されました。

今もなお多くのクリエイターにインスピレーションを与えている『フランケンシュタイン』は、メアリー・シェリーが1818年に発表した古典小説。デル・トロ監督は、天才科学者と彼の野心が創り出した怪物をめぐる物語を新たな視点から捉え、壮大なドラマに仕上げました。

この日は約7年ぶりに来日を果たしたデル・トロ監督と、長年の友人でゲームクリエイターの小島秀夫氏が登壇。また、「今日は客席に最も恐ろしいフランケンシュタインを作り上げた一人でもある、伊藤潤二さんがいらっしゃっています！」と、監督が拍手を贈る場面もありました。

デル・トロ版『フランケンシュタイン』のオリジン

ギレルモ・デル・トロ（以下デル・トロ）：『フランケンシュタイン』は、私が幼いカトリック教徒の少年だった頃から作りたかった映画です。息子として、そして後に父親として、私はこの世界における自分の立ち位置を理解しようとしてきました。とてもパーソナルな作品なので、今日は皆さんと共有できることをうれしく思います。完成した今は産後のような気分というか、ずっと待ち望んでいた子どもを産んで、その子が学校に通い始めて、家に帰ってくるのを待っているみたいな感じです（笑）。

デル・トロ監督のファンでもあるという小島は、「彼が究極の『フランケンシュタイン』を作ることが非常にうれしい」とコメント。作品の感想を次のように語りました。

小島秀夫：フランケンシュタインの物語はこれまでいっぱい観てきましたが、本当に美しくて優しい映画でした。“作る側”のフランケンシュタインと“作られる側”のモンスターという二者の関係を、父と子の関係に昇華したことに、他との違いを感じて驚きました。また、章ごとに二者の視点で物語が語られていて、“フランケンシュタイン版羅生門”と呼んでいるのですが（笑）。今まで見えなかったフランケンシュタインを感じることができ、さすがマイフレンド、デル・トロ！と思いました。

デル・トロ監督はボリス・カーロフ主演の『フランケンシュタイン』（1931）を初めて観た7歳の頃から、ずっと今作を作りたいと考えていたそうです。

デル・トロ：当時は毎週日曜日に教会に行き、あとは一日中、地元のテレビで流れていたホラー映画を観ていました。ホラー映画を観ると、モンスターのおかげで世界がより鮮明になったんです。自分は奇妙で理解されないと感じていたので、人から好かれないモンスターが私みたいだなと思っていましたし、彼の不完全な姿に美しさも感じました。それから11歳で原作を読み、誰もまだ原作の精神を描いていないと感じて、幼いながらにこの映画を作ろうと決めたんです。そして40代になると、父子関係も描く必要があると気づきました。ですので、私にとっては長い旅でした。

作品を形作る演者陣の怪演

デル・トロ版『フランケンシュタイン』では、オスカー・アイザックが欲望に駆られたヴィクター・フランケンシュタイン博士役、ジェイコブ・エロルディが恐ろしい実験により誕生した怪物役を演じています。

デル・トロ：役者は仕事の8割を占めてくれます。良い役者をキャスティングできれば、伝えたいことが伝わるんです。ジェイコブは目を見ただけで、完璧な怪物を演じてくれると確信しました。彼も「この怪物は僕以上に僕なんです」と言ってくれて、とてもうれしかったです。それに、『プリシラ』（2023）でエルヴィスが怒るシーンを観ていたので、彼なら激しい怒りを表現できると思っていました。また、オスカー・アイザックとの化学反応も完璧でした。オスカーは善人でありながら同時に悪人でもあるという、とても難しい演技をこなしてくれました。

映画には他にもミア・ゴスやクリストフ・ヴァルツが出演しており、デル・トロ監督はゴスについて、「これからも何度も一緒に仕事がしたい」と大絶賛。ヴァルツはデル・トロ監督がヴェネチア国際映画祭の審査員長を務めた際に審査員だったそうで、「めちゃくちゃ怖いので、この役にぴったりだと思っていました（笑）。それに面白い人なんですよ！」と会場を笑わせました。

さらに、小島から今作の「縫い目のないフランケンシュタイン」について聞かれると、デル・トロ監督は次のように答えました。

デル・トロ：フランケンシュタインといえば、交通事故に遭って救急治療室で縫い合わせてもらったみたいな姿ですよね。でも、ビクターは芸術家なんです。彼が作り上げた怪物は、部位ごとに他の身体から用いて作られていて、傷はありません。解剖学や骨相学を学び、20年以上かけて美しいものを作り上げていった彼は、狂気じみた科学者ではないんです。死に対して怒りを抱いているけれど、素晴らしい科学者なので、美しく、新しさを感じさせるデザインにする必要がありました。

最後に2人から、日本の映画ファンにメッセージが贈られました。

小島：彼の『フランケンシュタイン』は普通の“モンスター映画”ではなく、多分皆さんも“自分もモンスターなのではないか”と考えるのではないでしょうか。これから10年、20年経っても、何回も反芻するような映画になると思います。ジェイコブのフィギュアがほしいです（笑） デル・トロ：今のような時代に生きる中で、私が今作で見つけたかったのは、“受け入れる”ということです。それは非常に稀なことなんです。相容れない者同士が対話を通してお互いを理解するーーそれにより、私にとっても素晴らしい解放がもたらされた作品となりました。

『フランケンシュタイン』は一部劇場にて2025年10月24日（金）より公開。2025年11月7日（金）よりNetflixで世界独占配信されます。

