◇パ・リーグ 日本ハム2―０ロッテ（2025年9月27日 ZOZOマリン）

日本ハムの新庄剛志監督（53）は、ソフトバンクの優勝が決まる前にベルーナドームを後にした。

残したコメントもこの日の試合と個人のタイトル争いに終始した。

以下、新庄監督の一問一答。

――達がプロ初完封で8勝目を挙げた。

「新人王確定？完封、完封。まだ分からない？完封がでかいね。これは新人王…」

――9回にいく前に何と声を掛けた？

「あれは多分解説者が、達君は終わりですねー。握手してますねー。で、いかせる（笑い）。1点取られたらもう代えるよって。完封したいやろって。最初握手しようとした時にまじっすかって。僕の手のパワーをあげにいって、完封いくぞって。投げるんかーいってオチ」

――達も完封を狙っていた。

「ね。でも僕はなんとか。本人はあんまりこだわってないかもしれないけど、新人王は1回しかとれないから」

――もう1試合投げる機会はあるか？

「あれ（新人王）はクライマックスも入る？入らないか。投げさせたいっちゃ投げさせたいですけど、ちょっとそれは考えます」

――9勝だと可能性も増える？

「分からん。でも投げさせられるんで、ちょっとピッチングコーチと話をして。本人は投げたいでしょうね。種市くんもいい。くるっくる、くるっくる。2点ゲームだろうなって、守り勝とうと。達くんも新人王かかってたし。なんとか獲ってほしいと思ったら、ホームラン打ってくれたからね」

――打撃陣も打席で立ち位置を変えるなど種市攻略に工夫していた。

「元々打てないんだから、なんかしないと。もっと前に立たせようかなって。あれは前に立ってなかったら、矢沢くんのやつもボールやったかもしれん。1番後ろに立つから。いや、そればっかりはわからん。後ろに立たせてたらもっと打ったかもしれないし。結果っていうのはもうわからないからね。やってみないと。2点取ったから正解じゃないですか」

――清宮の先制12号ソロも大きかった。

「調子上がってきたんじゃないですか。でも12本でしょ」