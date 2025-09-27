元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が27日、自身のSNSを更新。この日都内で行われた「ご自愛市2025 ハイヒール・モモコ&北斗晶さんのaround60対談」について振り返った。

北斗は「病気などの話しがメインなので暗くなるかと思いきや、さすがモモコさん 静かだったお客様から笑いが沢山出て 会場が一気に明るくなりました 会場に来られたお客様も、かなりの倍率で当選された方々なのでおめでとう御座います。外れちゃった皆さんは本当にごめんなさい モモコさんと話しだすと時間が何時間あっても足りないので、また別の機会にイベントをやらせていただけると嬉しいです」とつづった。

また、「今日はモモコさんの長男夫妻も来てくれて 実は、うちの次男も観に来てくれたので楽屋裏では懐かしい再会で花が咲きました〜」とし、次男については「全くメディアにも出ないので次男は元気なのか!?と気にかけてくださる方も多いですが。。。お陰様で、あんなに小さかった誠ちゃんはヒールの高い靴を履いてる私よりも大きくなって元気で勉学にサークルに励んでおります」と報告した。

北斗は85年に女子プロレスラーとしてデビュー。1995年に元プロレスラーの佐々木健介と結婚した。1998年11月に長男の健之介さん、2003年3月に次男の誠之介を出産した。健之介さんは2022年4月にプロレスラー・凛と結婚し、2023年2月に初孫が誕生した。