俳優の竹中直人（69）が27日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演し、下積み時代に出場したお笑いコンテストについて語った。

多摩美術大の学生だった時にTBS「ぎんざNOW！」の素人コメディアン道場に出場し、ものまね芸で優勝。芸能事務所「浅井企画」からの誘いもあったが、「照れくさかったんですよ。自分じゃない人になりたかった」とお笑いの道ではなく俳優を志した。

大学卒業後に劇団青年座に合格。入学金30万円が必要だったが当時はお金がなく、あるお笑いコンテストに出場したという。「渋谷のPARCOでやったんです。人を3分間で笑わせたら賞金30万円。エビゾリングショウというイベントがあった」と回顧。「それに出てみない？って誘われて。審査員は（ビート）たけしさんとか大島渚さんとかそういうメンバーだった」と明かすと、MCの明石家さんまも驚きの表情を見せた。

「出たら本当に受かっちゃって。（出場者に）とんねるずの石橋（貴明）くんもいらっしゃったんです。木梨（憲武）くんも客席から出たんです。それなのに僕が優勝しちゃった」と、とんねるずに勝って優勝し賞金30万円をゲットしたという。

そのお金を持って入団するために劇団青年座へ行ったそうで、「ドーンとキャッシュで受付に置きに行った瞬間覚えてますね。うれしかった」と笑顔で振り返っていた。