J2ÂçµÜ¡¡¿·ÂÎÀ©½é¿Ø¾þ¤ë¡¡ÈØÅÄ¤ò0¡½2¤«¤éµÕÅ¾
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè31Àá¡¡ÂçµÜ4¡½3ÈØÅÄ¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
¡¡J2ÂçµÜ¤¬2ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹µÕÅ¾·à¤Ç¡¢¿·ÂÎÀ©½é¿Ø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç3ÆüÁ°¤Î24Æü¤ËÅÅ·â½¢Ç¤¤·¤¿µÜÂô¿·´ÆÆÄ¤Î¸µ¤ÇÎ×¤ó¤ÀÈØÅÄÀï¤Ï¡¢Á°È¾14Ê¬¤Ç0¡½2¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡£¤¿¤ÀÆ±½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤ËFW¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Î2ÆÀÅÀ¤Ê¤É¡¢Íèµ¨J1¾º³ÊÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡J½éºÓÇÛ½é¾¡Íø¤ÎµÜÂô¿·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ã»¤¤Ãæ¡¢Áª¼ê¤¬µá¤á¤¿¤³¤È¤ò90Ê¬¡Ü7Ê¬´Ö¡Ê¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò¾Î¤¨¤¿¡£