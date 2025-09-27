ガバッと着るだけ → 着映える！【ハニーズ】40・50代に似合う♡「サマ見えシャツ」

きちんと感があり、オンオフ問わず着こなしやすいシャツ。この秋買うなら【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のアイテムがイチオシ。ビジューやシャーリングなど女性らしさを取り入れたデザインで、コーデに華やぎを与えてくれそう。ミドル世代に似合う清潔感のあるカラーも魅力なので、ぜひワードローブに迎えて。

上品な顔まわりを演出するビジュー付きシャツ

【GLACIER lusso】「衿ビジュー付シャツ」\3,980（税込）

顔まわりをパッと明るい雰囲気に見せてくれそうなビジュー付きのシャツ。ボタンが見えない比翼仕立てのデザインも、上品でエレガントなムードを醸し出します。きちんと感がありつつ、公式サイトには「ゆったりめの幅と腰回りが隠れる丈感」とあり、体型カバーも狙えそう。カーディガンと合わせたフェミニンなコーデや、ジャケットでクラシカルに仕上げるのもおすすめ。

フェミニンなムードに導くふんわりシルエット

【GLACIER lusso】「シャーリングシャツ」\3,980（税込）

フロントにたっぷりと施されたシャーリングが華やかなシャツ。ふんわりとしたシルエットが女性らしく1枚で存在感があるので、ワンツーコーデでもサマになりそうです。クリーンな印象のアイボリーと、爽やかなブルーがラインナップ。ボリュームがあるので、テーパードパンツやナロースカートでメリハリをつけると◎

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M