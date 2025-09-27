上位と下位で開いた差

J1リーグ第32節が9月27日に行われた。

首位鹿島アントラーズは名古屋グランパスに4-0で勝利し、勝点64とした。ヴィッセル神戸も清水エスパルスに2-1で競り勝ち、勝点60で2位を維持した。

FC町田ゼルビアはDF昌子源の試合終了間際のゴールでファジアーノ岡山に1-0で勝利し、勝点55の5位につけた。サンフレッチェ広島もアビスパ福岡に2-1で勝ち、同じく勝点55で6位を維持した。

下位では16位東京ヴェルディが浦和レッズと0-0で引き分けて、勝点36となった。最下位のアルビレックス新潟は、2度リードを奪ったが、ガンバ大阪に2-4で逆転負け。勝ち点21から足踏みが続いている。対するG大阪はこれで5連勝となり、次節は首位の鹿島と対戦する。

SNSでは「喰らいつけ」「試合あったのに順位変動ナシ」「最後に笑って終わろう」「鹿島がなかなか負けてくれない」「直接対決で叩くしかない」「2チームに絞られたかな」「上位陣、全て勝って勝ち点3を積んでる」「トップハーフとボトムハーフの差が開いたなあ」と多くの声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）