ラグビー・リーグワンで公式戦出場機会の少ない選手を対象とした新たな大会「リーグワン・ライジング」が27日に開幕し、全国各地で7試合が行われた。主な目的は、出場機会確保による新たな有望選手の発掘や育成。1試合の出場選手登録は最大30人で、リーグワン公式戦出場15試合以下の選手を5人以上登録することが必要というルールが設けられた。

神奈川県相模原市の三菱重工相模原グラウンドでは、ともに1部の相模原とBR東京が対戦。38―21で相模原が勝利した。相模原のゲーム主将を務めたのは、昨季主将で公式戦全15試合出場のSH岩村昂太（31）。自身は経験豊富だが「若手には良いチャンスだと思う。みんな楽しそうにのびのびプレーしていた」とチームの活気を感じていた。レギュラー争いが激化すればポジションを奪われる可能性もある立場。「若手、中堅、ベテラン、みんなで選手層を高めていく流れができるのはチームとしてもいいこと。僕らも良いプレッシャーになるので、下からどんどん盛り上げてほしい」と期待を込めた。

BR東京のゲーム主将は、昨季1試合も出場できなかったSO堀米航平。「リーグワンに出るためのチャンスの場があるとモチベーションも上がる。一つ一つがセレクションだとみんな思っている」と新設の大会を歓迎した。BR東京の10番は日本代表の中楠一期（25）や大卒2年目の伊藤耕太郎（23）といった有望な若手が育っており、レギュラー争いの激しいポジション。2022―23シーズンでは主力として活躍した堀米は「彼らになくて僕にあるものもあると思う。僕の良さで、彼らにない部分で勝負したい。昨年は出られなかったので今年は必ず試合に出て復活したい」と気持ちを高めた。

また、同じく昨季出場機会のなかったPR千葉太一（31）はこの日、後半10分から出場。「去年は出られなかったからアピールできるチャンスの一つだと思っている。開幕戦のサントリー（東京SG）戦をターゲットにチームとしても個人としてもビルドアップしていくことが大事」と本シーズンへの意気込みを語った。この日は約2500人の観衆が来場。「公式戦に近い環境での試合はなかなかないので、良い意味で楽しめた」と充実感を示した。