近寄りがたいあの子が、食べ物の前では自由奔放に！ ヒロインの食べっぷりに癒やされるグルメ系じれきゅんラブコメ『春川さんは今日も飢えている』【書評】

近寄りがたいあの子が、食べ物の前では自由奔放に！ ヒロインの食べっぷりに癒やされるグルメ系じれきゅんラブコメ『春川さんは今日も飢えている』【書評】