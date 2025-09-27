フォトグラファーで、現在はAI技術を開発する会社の取締役を務めながら、カフェのオーナーとしても活躍する桐島ローランドさん（57）が、初めての愛車やカスタムを楽しんだ趣味カー、さらにこれからの人生の展望を明かしました。

■初愛車は約12万円で購入した『アルファ ロメオ ジュリア スーパー』

元々はバイクが好きで、レースにも出場したことがあるという桐島さん。プライベートでは濃厚なカーライフを送ってきたといいます。

そんな桐島さんが18歳で購入した初愛車は『アルファ ロメオ ジュリア スーパー』。 1965年にジュネーブモーターショーでデビューしたジュリアベルリーナの高性能モデルで、コンパクトで軽量なベルリーナのボディーに、高性能なDOHCエンジンが搭載されています。

そんな初愛車との出会いは知人からの紹介だそうで、「僕の知り合いから25万円で買ったんですよ。姉（桐島かれんさん）と折半して買ったんですけど。だから12万円くらい」と話し、続けて「いろんな思い出がある車。本当にお金がなかったから、なるべく下道使って。ガソリンも何度かガス欠になっちゃったりとか」と思い出を振り返りました。

ニューヨーク大学で写真を学び、ファッションフォトグラファーとして活躍してきた桐島さん。今まで撮影して一番うれしかった著名人を聞かれると、「ケイト・モスさんを撮影させてもらったんですよ。時間が30分で、撮影とインタビューしろみたいな。だからもう撮影も15分くらいしかなくて、本人はそれ気遣ってくれて目の前で裸になって着替えてましたよ、メイク室に戻ったら時間がないって言って。素っ裸になるから驚きましたね。でも、やっぱオーラがありますね」と記憶に残った撮影を明かしました。

■趣味カーとして大活躍した『スズキ ジムニー』

桐島さんが、趣味カーとして購入したのは『スズキ ジムニー JA11』。1990年に、軽自動車規格の改定を受けて登場したジムニー（JA11）。排気量が660CCとなったため、インタークーラーターボを装備し、新規格の高性能エンジンを搭載。多くの要望に応えるため改良を重ね、記録的な販売台数を残した車です。

購入後、グリルとバンパー、ホイールとマフラー、リフトアップで50ミリの底上げなどカスタムを楽しんでいたという桐島さん。ジムニーを選んだ理由について「元々、ホンダのシティとかも憧れてたから、小さい車も憧れてたし、楽しいじゃないですか。この車、本当バイクみたいに乗れるから、元々バイク上がりなんでジムニーは最高ですよ！」と興奮気味に語りました。

桐島さんはその後、『スズキ ジムニー JB23』も購入し、山遊びなどアクティブに出かけることが多かったといいます。さらに、ラリーにも参加したそうで、「僕ラリーにも出たんですよ、ラリー・モンゴリアに。それもまさにこの車だったので、4000〜5000キロくらい走った。意外と難しい。でも、大草原の中砂漠とかも走れるんで最高ですよ」と魅力をアピールしました。

■海外で購入した現在の愛車『フォルクスワーゲン タイプ181』

『フォルクスワーゲン タイプ181』は、桐島さんが52歳の時、アメリカで購入した現在の愛車です。1969年に登場したモデルで、第二次世界大戦で活躍した『キューベルワーゲン』を思わせるオープンボディーの多目的車。アメリカでは“THE THING”の名称で親しまれ、レジャーカーとして人気を博しました。

去年ロサンゼルスの家を売り、同時にお気に入りだった車も日本に持って行こうと決意した桐島さん。現在車は修理の最中だそうで、「日本のストリートリーガルにしてもらうためのライト替えたりとか。今日だから特別にこのために持ってきてもらって、初めて日本で乗りました！」と話しました。

愛車と共に行きたいところを聞かれ、「葉山にはこれちょうどいいと思う！ 街の中を走るには、海辺とか」と話した桐島さん。2024年に神奈川・葉山町に自らオーナーを務めるカフェ・Felicity Cafeをオープンしました。桐島さんは、「ずっとここ20年ぐらいデジタル最先端のことばかりやって、ちょっとアナログな世界に戻りたいなっていう。仕事をいずれリタイアするときに、やり続けられるものをやっておきたい」とお店をオープンした理由を明かしました。

■いつか手に入れたい1台『ポルシェ 911 S』

1967年に登場した『ポルシェ 911 S』。911の高性能バージョンで、5本スポークデザインが特徴的な鍛造アロイ・ホイールを初めて装着したモデル。生まれ年（1968年）の『ナローポルシェ』に乗りたいと話した桐島さん。「50（歳）くらいになったら自分もポルシェが乗れるような身分になれるかなって思ったんだけど、もう50歳の時にも十分高くて。もう一生無理だなって」と落ち込んだ様子を見せました。

同モデルは2022年に公開された映画『トップガン マーヴェリック』にも登場し、人気はどんどん上がっていったといいます。『ポルシェ』の魅力を聞かれると、「やっぱりこのフォルムいいですよね、飽きないよね。一生好きになる形ですよね」と話しました。

50代になってもなお、新しいことに挑戦し続ける桐島さん。最後に、桐島さんにとって車とは「“自由への切符”ですね。車に乗って初めてどこにでも行けるようになる。18歳の時に免許取って、初めて世界中どこにでも行けちゃうっていう切符が手に入ったんだなって。いつになっても自由でありたいなって思うし、車がないとさみしいなと思うし。70歳でこの車乗れたら最高な終わり方だなと思います」と楽しげに語りました。

（9月27日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴』を再構成）