『仮面ライダーゼッツ』に入来茉里 映画『ウィザード&フォーゼ』では美少女仮面ポワトリン役 またも花嫁姿でファン「美しい」
令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase4「奪う」が28日に放送される。
【写真あり】『仮面ライダーゼッツ』で花嫁姿の入来茉里 映画『ウィザード&フォーゼ』では美少女仮面ポワトリン役
莫（今井竜太郎）は、ある結婚式のリハーサルで花嫁の父であるVIPを警護する夢を見る。そこへ花嫁・みゆき（入来茉里）を略奪しようと男（サトウヒロキ）が現れた。莫の警護で事なきを得るが、男が悪夢の夢主なのか？
夢の中で迎えた結婚式当日、警備をする莫の前にみゆきを狙うナイトメアが現れた。莫はゼッツに変身、ゼロ（声：川平慈英）から得た新たな力で空中戦を挑むが…？
『仮面ライダーゼッツ』の公式Xでは「今週の仮面ライダーゼッツに入来茉里さんが登場するゼッツ!!」と報告。「映画『ウィザード&フォーゼ』では美少女仮面ポワトリン役で、今回ゼッツでは外務大臣の娘・麻宮みゆき役で、またも花嫁に！美しいウェディングドレス姿にご注目」と花嫁姿の写真を公開していた。
この投稿にファンは「久しぶりだなぁ〜変わらず美しい…」「お久しぶり！ポワトリンの正体には爆笑しました」と反応していた。
