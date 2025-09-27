£Õ£²£°Åì¥¢¥¸¥¢Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢ ÃË»Ò£±£°£°£í À±ÎÇ¡¦À¶¿åÁª¼ê¤Ï£²°Ì
Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿À±ÎÇ¹â¹»2Ç¯¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤½¤é¤È¡ËÁª¼ê¤¬¹á¹Á¤Ç³«¤«¤ì¤¿20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À±ÎÇ¹â¹»2Ç¯¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·Áª¼ê¤ÏÀèÆüÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢¤ËÃË»Ò4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ìÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬½é¤á¤Æ¹ñÆâ¡¦¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î¹çÆ±Îý½¬¤Ê¤É¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿åÁª¼ê¤Ï¤½¤Î¤¢¤È27Æü¹á¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡¢Í½Áª¤ò10ÉÃ14¤È¥È¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇÄÌ²á¤··è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤¦¤Þ¤¯½Ð¤é¤ì¤º¡¢¥¿¥¤¥à¤Ï10ÉÃ30¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤Ë0ÉÃ02¤Îº¹¤ÇÀË¤·¤¯¤â2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿åÁª¼ê¤Ï28Æü¡¢ÃË»Ò4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£