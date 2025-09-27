◆パ・リーグ 西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）

ソフトバンクが、２年連続２３度目のリーグ制覇（１リーグ時代の２度含む）を決めた。開幕後は主力に故障者が相次ぎ、５月１日に最大借金７、首位と６ゲーム差とつまづいたが、そこから底力を発揮して貯金を３３まで伸ばした。就任２年目の小久保裕紀監督は史上４人目となる新人監督からの２連覇。日本シリーズ進出をかけて、１０月１５日から本拠でクライマックスシリーズ（ＣＳ）最終ステージ（Ｓ）に出場する。

以下は、小久保裕紀監督の優勝インタビュー一問一答。

―２年連続のリーグ優勝

「ありがとうございました」

―目の前に選手、スタッフ、関係者がいます。表情を見て

「本当に苦しいシーズンだったので、今年ほど１軍に携わった全選手、関係者の全員の力がなければ今日の２連覇は達成できなかったと思います」

―連覇の気持ちは

「抑えの杉山にね、任してましたので、彼がしっかり締めてくれるだろうという思いでベンチにいた。優勝が決まった瞬間は、我を忘れて喜びすぎました」

―胴上げの気分は

「チームも、個人も満身創痍（そうい）のなか、今日絶対決めるという強い気持ちでベルーナにやってきた。そんな選手たちに胴上げしてもらって、感謝の気持ちでいっぱいです」

―足を運んでくれたファンへ

「ビジターにも関わらず、これだけ多くのホークスファンの方、ベルーナドームに足を運んでいただき、ありがとうございました。最後の最後、本当に力になりました」

―序盤から苦しい試合。どんな思いでシーズンを過ごした

「我々ホークスは４軍まで合わせると約１２０名の選手がいます。主力が怪我で離脱した後も、ここに登録されている３１名が１２０名の代表としてグラウンドに立つ。今いるメンバーが最強だと思いながらずっと戦ってきました。誰１人、欠けても今回の２連覇はなかったと思います」

―若手の成長

「レギュラークラスが離脱する中で、彼らにとってはおそらくチャンスと待ち構えてたように、プレースタイルはうつっていた。途中からは頼もしく、彼らの分もしっかりカバーしながらやってくれたと思います」

―巻き返した試合、ターニングポイントは

「５月の頭です。２アウトランナーなしから、サヨナラ勝ちした、川瀬晃のタイムリーでサヨナラ勝ちした試合（５月２日・ロッテ戦）。今振り返るとポイントだったなと思います。最後の１週間はほぼレギュラー扱いでずっと出てね、最初はベンチで控えている選手で、いつ行っても準備はできている選手。ベンチにいると非常に心強いけど、最後はレギュラーとしても心強いところがありました」

―投手陣も安定。１２勝が４投手いる

「打者陣が苦しい中、最小失点で、切り抜けながら、先発の軸になる投手がローテーションの間隔空けずにしっかり守ってくれたおかげで、たくさんの勝ち星に辿り着いた。あとはやはり、救援陣のレベルの高さも優勝の大きな要因の一つだと思います」

―勝利の方程式へ一言

「年間通してフル回転してもらって、この２連覇に辿り着いた本当の功労者。本当に貢献してもらった。本当にお疲れ様でしたといいたいです」

―１３９試合目で連覇、一勝の重みは

「いやぁ、新庄監督率いる日本ハムが強くてね。最後の最後までパ・リーグを盛り上げる思いで戦ってきた。この後、クライマックスシリーズ、どちらがくるか分からないけど、また強いチームと対戦して勝ち上がって行かないといけない。ハムとやれた試合は財産になったと思います」

―日本一奪還へ

「昨年、日本一には届かずね、非常に悔しい思いをした。今日まではリーグ優勝しか頭になかったけど、ここから切り替えて、いかに日本一を取るか、また頭を切り替えて、また明日から取り組みたいと思います」