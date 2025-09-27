◆明治安田生命Ｊ３リーグ 第２９節 金沢２―１讃岐（２７日、金沢ゴーゴーカレースタジアム）

ツエーゲン金沢は、２―１でカマタマーレ讃岐に勝利し、暫定で９位に浮上した。前半からボール支配率が高く、チャンスも作ったが、枠内シュートはゼロ。ようやく得点が生まれたのは後半１９分だった。ＣＫからＤＦ平智広（３５）が豪快なヘディングで先制ゴール。９分後には同点に追いつかれたが、同４３分にＭＦ村田迅（２３）がＦＫを直接決めて勝ち越した。辻田真輝監督は「勝ち点３以外は必要ではない状況の中、苦しい展開だったが、選手の頑張りとサポーターの後押しがあって勝ち越せました」と感謝した。

１５日のＦＣ琉球戦では、１４本のシュートを放ったが、０―１で敗戦。昇格に向けて大きな痛手となったが、決して下を向くことはなかった。辻田監督は「負けたことをポジティブに受け止めるのは難しいと思ったが、シュートの数、セットプレーの数は自分たちの武器にしていこうと、選手、スタッフと共有した」という。この日の２発に「流れがいいときに点が取れなくても、自分たちにはセットプレーがあることを再認識しました」と手応えを口にした。この日もシュート数は９対７ときっ抗も、ＣＫ数は１６対８、ＦＫ数は１５対９と大きく上回った。

ＦＷパトリック（３７）は４試合ぶりに途中出場して存在感を発揮。今季は残り１０試合となったが、Ｊ２昇格プレーオフ出場圏内の６位まで、暫定ながら勝ち点は７差に縮まった。「パトリックは実績のある選手ですが、トレーニングの中で競争してもらっている。最終盤に向けて重要なピースになる選手だと思っている。勝ち点３を取ることだけが、昇格の可能性を広げる術（すべ）だと思っています」と辻田監督。チームの強みを再確認しながらリーグ終盤戦へ挑む。（中田 康博）