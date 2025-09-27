·ÝÇ½³¦¤ÎÂëÅÞÂç´¿´î¡ª½ËÊ¡Â³¡¹¡¡ÉðÅÄÅ´Ìð¡¢Æ£°æ¥Õ¥ß¥ä¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡¡´Ö´²Ê¿¡¢¿¹ÏÆ·ò»ù¤â´î¤Ó¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï27Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬º£µ¨139»î¹çÌÜ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³23ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤âÏ¢ÇÆÃ£À®¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤Ï¡ÖÍðÀ¤¤È¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Ìîµå³¦¤Ï¤Þ¤³¤È¤ËÍð¥Ñ¡£¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤³¤½¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÅ·²¼Åý°ì¤ò´ê¤¤¡¢µ§¤ê¤Þ¤¹¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡²Î¼ê¤ÎÆ£°æ¥Õ¥ß¥ä¤Ï¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª½øÈ×ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾Í¥¾¡¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ20Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ°ì¤Î¾¡Íø¤Î¶õ¤Ø¡¢¹â¤¯¹â¤¯Èô¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¤ª¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ö´²Ê¿¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬ËÜÅö¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÏÆ·ò»ù¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹Í¥¾¡¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Æî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ËËèÇ¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ÎËüÇ¯B¥¯¥é¥¹»þÂå¤ÎÆî³¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤·¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¹Ã»Ò±à¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÅÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£