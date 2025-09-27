遂に確執が表面化。仲良しトリオのまさかの決裂、直後のバックステージで涙を流す姿にファンから同情コメントが殺到。「推しを泣かせやがって」「泣かないで」と怒りや励ましの声が相次いだ。

【映像】毒霧まみれのまま…日本人女子の”ガン泣き”告白

WWE「RAW」の放送直後、イヨ・スカイが「衝撃の裏切り劇」後に自身のXアカウントへ投稿した動画が大きな注目を集めている。9月22日（日本時間23日）のメインイベントではリア・リプリーとアスカが対戦。アスカは“カブキ・ウォリアーズ”の盟友カイリ・セインに介入を迫るも、最後はリアに丸め込まれて敗戦。これを不服としたアスカは毒霧を使い、場内を混乱に陥れた。

混乱を収めようと仲裁に入ったイヨだったが、アスカはカイリと共に彼女を襲撃。命令に従ったカイリが「インセイン・エルボー」を放ち、かつて固い絆で結ばれていた仲間に牙をむいた。これにより、後期“ダメージCTRL”として知られた日本人トリオは完全に決裂した。

映像の中でイヨは涙ながらに「友達だと思っていたのに…」「アスカさんもカイリも私はいらないんだ」と吐露。その言葉は試合以上の反響を呼び、X上では擁護や共感の声が相次いだ。

ファンからは「イヨ、泣かないで」「君が泣くと自分も泣いてしまう」「誰だオレの推しを泣かせたのは」といった励ましに加え、「アスカとカイリには必ず報いを受けさせるべきだ」という怒りのコメントも噴出。ファンコミュニティ全体が感情的な議論に包まれた。

今回の裏切りで混乱の渦中に立つイヨだが、現在WWE女子部門では圧倒的な支持を受けており、今後リアをはじめとした他選手との共闘など多様な展開が予想される。さらにWWE外でも動きがある。10月26日、東京・両国国技館で行われるマリーゴールドの大会「Grand Destiny 2025」では、イヨと岩谷麻優によるシングルマッチが発表。STARDOM時代のライバル同士の再戦は、大きな注目を集めている。

“カブキ・ウォリアーズ”からの裏切りを経たイヨが、これからどの道を歩むのか。その一挙手一投足が、今後も大きな関心を集め続けるだろう。

