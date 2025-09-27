阿部寛「さすがに断りたかった」過酷な撮影告白
【モデルプレス＝2025/09/27】俳優の阿部寛と芦田愛菜が、27日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）にVTR出演。上映中の映画「俺ではない炎上」の裏話や、それぞれのSNSの使い方について明かした。
【写真】阿部寛、血の付いたシャツ姿で決死の表情
浅倉秋成氏の小説『俺ではない炎上』（双葉社）を原作とする同作で阿部が演じたのは、SNSで突然「殺人犯」として晒され、炎上に巻き込まれる山縣泰介。追い詰められひたすらに逃げる役を演じている。最も過酷だったのは綱を頼みに崖から降りる場面だったそうで「寒かったですね、12月くらいにほとんどパンツ一丁になって」と、真冬にもかかわらず裸のままでの撮影が明け方まで続いたと回顧。「さすがに断りたかったけど…」とかなりの過酷な撮影だったことを明かした。
また、映画にあやかりSNSの使い方について尋ねられると「僕は調べ物したりが多いかな…歴史の事でもそうだけど、ちょっとした疑問。この言葉ってどこから来てるんだろうとか」と調べ物に利用することが多いのだという。さらに最近調べた言葉は「ヤンキー」だとも告白。「なんでヤンキーって調べたのかわからない…」と不思議そうに口にし、芦田らを笑わせていた。（modelpress編集部）
