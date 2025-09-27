¡ÖÀ¸Íý¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤ÆÍýÍ³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¼ÂÊì¤¹¤éÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ÃÀ¸Íý¤ÇÊÌ¤ì¤¿ÏÃ¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
ºî¼Ô¡¦¤ß¤ï¼Æ¤Á¤ã¤ó(@miwashibachan)¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤ÈÆ±À³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢PMS¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´¤¯Íý²ò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£PMS¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤È»×¤¤¤ä¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£²áµî¤ËÇÛ¿®¤·È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀ¸Íý¤ÇÊÌ¤ì¤¿ÏÃ¡ÙÂè24ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ë¶É¥Ï¥ë¤¯¤ó¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤ï¼Æ¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ±À³¤·ÉÕ¤¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÊì¿Æ¤ËÅÅÏÃ¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖPMS¤Î¤»¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÜºÙ¤òÏÃ¤¹¤ÈÊì¤Ï¥Ï¥ë¤¯¤ó¤Î¸ª¤ò»ý¤Á¡Ä¡£
Ⓒmiwashibachan
¤ß¤ï¼Æ¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤ÎÊì¤ÏÆ±À¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢À¸Íý¤äPMS¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸½÷À¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ÏÀäÂÐ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë