フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が27日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。学生時代のアルバイト事情を語った。

この日は先週に続き、かねてから親交が深い、音楽ユニット「ホフディラン」の小宮山雄飛をゲストに迎えトークを展開。

その中で田中が「私、お受験のアシスタントをしてたことがあるんです。大学生のときに2年間」と小学校受験対策塾でアルバイトしていたことを明かす一幕があった。

「幼稚園の子たちがいっぱい来てたんだけど、凄い世界だった。カリスマ講師がいらっしゃって。私は注意深く子供たちを見ながら“はい、手はお膝よ”とか言って。あとはワークを一緒にやったり。行動観察、運動の授業とか…」と振り返る。

子供たちを見守る中で「（授業では）信じられないくらい難しいことやるんだよ」と驚いた様子で「ぱっぱっぱって数字見せて、“足したらいくつ？”みたいな。“えっ…私もちょっと一瞬わかんない、すごっ！”って思って。ここで身に着く学力ってわりと中学高校まで生きると思った」と感心した当時の心境を語っていた。