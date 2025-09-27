女優・藤原紀香（54）が27日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック秋の3時間半SP」（後6・30）に出演。涙を流す場面があった。

「チーム西宮市出身」として出演した藤原。「チェック5能楽囃子」では全員が解答者となり、夫が歌舞伎役者の片岡愛之助で「梨園の妻」として絶対に間違えられなかった。

演奏は重要無形文化財総合認定保持者を含む一流、趣味で能楽囃子を嗜む会社員や大学生の2択で「A」と解答。しかし、「チーム伝統芸能」で出演していた歌舞伎俳優の市川右團次は「B」と解答し、一気に不安に襲われた。

だが、結果発表でMCの浜田雅功は「A」の扉を開けて見事正解だった。正解者たちが大喜びする中、藤原は無言で立ち上がって入室してきた浜田を抱きしめた。その目にはうっすらと涙が浮かんでいた。

“相方”の俳優・生瀬勝久とハイタッチで喜びを分かち合った後、涙をさっと拭きとった。藤原の涙に浜田は「そらそやんな。右團次さん向こう行ったから。プレッシャーが」と心中を察した。生瀬も「プレッシャーがもう…」と理解を示し、藤原は「良かった…」とホッと胸をなでおろした。

さらにスタジオに戻ってから浜田に「紀香さんなんて、俺が入ったら泣いてたんやから。かなりプレッシャーやったと思うで。良かった」と伝えられると、再び涙がこみ上げた。これに「まだ泣いてる!」とツッコまれ、ようやく笑顔が戻った。