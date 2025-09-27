¥Õ¥£¥®¥å¥¢CS¡¢ÀéÍÕ¤¬2°Ì¡¡GP¤Ë¼¡¤°Âç²ñ¡¢µÈÅÄ¤Ï8°Ì
¡¡¡Ú¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¹¥È¥É¥ë¥Õ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Í¡¼¥Ù¥ë¥Û¥ë¥óÇÕºÇ½ªÆü¤Ï27Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¹¥È¥É¥ë¥Õ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ïºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¹ç·×213.64ÅÀ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë4°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î144.40ÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄÍÛºÚ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï¹ç·×155.84ÅÀ¤ÇSP¤«¤é»°¤Ä¾å¤²¤Æ8°Ì¡£¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬214.49ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢SP¼ó°Ì¤Î¿ÉÃÒÕ®¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ï3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡CS¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¼¡¤°³ÊÉÕ¤±¤ÎÂç²ñ¡£