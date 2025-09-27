シュガーバターの木から秋冬限定♡新作キャラメルブリュレが登場

バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」から、心も温まる秋冬限定フレーバーが登場。2025年10月1日(水)より販売される『シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ』は、人気のクレームブリュレをイメージした贅沢な一品。国産生乳のキャラメルパウダーをたっぷり使用し、香ばしく焼き上げた生地と甘くとろけるショコラのハーモニーが楽しめます。ご褒美スイーツや大切な人へのギフトにぴったり♡

秋冬限定！キャラメルブリュレの魅力

『シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ』は、パリッとブリュレした香ばしいキャラメル生地に、キャラメルが香るショコラをサンドした季節限定フレーバー。

ひと口かじれば、クレームブリュレのように甘くとろける味わいが広がります。寒い季節にぴったりの濃厚なスイーツで、ティータイムを贅沢に彩ってくれます。

かわいいフレンチ風パッケージも注目

シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ

パッケージはトリコロールカラーを使ったおしゃれなフレンチスタイル。7個入（税込734円）と10個入パック（税込993円）の2種類があり、ちょっとしたギフトにもぴったりです。

自分へのご褒美はもちろん、家族や友人とのシェアにもおすすめ。

全国の主要百貨店やJR駅構内、羽田空港などで購入できるほか、公式オンラインショップ「パクとモグ」や楽天市場店、Amazon店でも取り扱いがあります。

販売期間と入手方法をチェック

販売期間は2025年10月1日(水)から2026年4月20日(月)頃までの予定。人気シリーズのため、売り切れ次第終了となる場合もあるので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

通販でも購入可能なので、遠方の方や忙しい方でも手軽に楽しめます。寒い季節のおうち時間にぴったりの限定スイーツをぜひ味わってみてください♪

秋冬だけの特別な甘さを味わって

季節ごとに新しいおいしさを届けてくれる「シュガーバターの木」。今回のキャラメルブリュレは、香ばしさととろける甘さを一度に楽しめる贅沢なサンドです。

おしゃれなパッケージは、手土産やプチギフトにもぴったり。秋冬のひとときを優しく包み込んでくれる、この時期だけの限定フレーバーを、ぜひあなたも味わってみてはいかがでしょうか♡