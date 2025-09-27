¿¹ÏÆ·ò»ù¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò½ËÊ¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë´üÂÔ¡Ö¹Ã»Ò±à¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÅÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÏÆ·ò»ù¡Ê58¡Ë¤¬27Æü¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
Á°¿È¤ÎÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹»þÂå¤«¤é¤ÎÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¿¹ÏÆ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡£¡ÖÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ËËèÇ¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ÎËüÇ¯B¥¯¥é¥¹»þÂå¤ÎÆî³¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤·¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¹Ã»Ò±à¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÅÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈºòÇ¯¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£