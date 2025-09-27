◆西武1−4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）

20年ぶりの「2桁カルテット」が2年連続リーグ優勝の原動力となった。13勝の有原と12勝のモイネロとに加え、大きな成長を遂げた大関が13勝をマーク。新加入の上沢も後半に追い上げて12勝を挙げた。

球団で10勝以上が4人そろうのは2005年の杉内、斉藤、和田、新垣以来20年ぶり。91勝で4年ぶりにリーグ優勝した昨季でも、2桁勝利を挙げたのは最多勝のタイトルを獲得した有原とモイネロだけだった。球界でも16年にリーグ優勝した日本ハム以来、9年ぶりとなった。

先発ローテ入りを決めていたスチュワートが開幕前にけがで離脱した中、大関と上沢の奮闘が光った。大関は今季から本格的にスポーツ心理学を取り入れ、球速140キロ前半でもなぜか打たれない「魂の投球」を追求。防御率1・66と安定した数字を残し、自己最多だった昨季の8勝を大きく上回った。

上沢は米大リーグに挑戦した昨年にフォームを崩し「思うように野球ができなかった」。不安を残しながら迎えた今季だったが、シーズン中盤に感覚を取り戻して8月以降は5連勝。21年の自己最多タイの白星に並ぶ復活劇を見せた。

リーグ連覇に大きく貢献した4投手の活躍に倉野投手コーチも「本当に期待通り。頼もしい」。チーム防御率は昨季の2・53よりも低い2・41とさらに安定。2桁カルテットが投手王国の礎となった。（大橋昂平）