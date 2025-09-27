À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ ¾®ÄÍ°ÜÀÒ¸å½é¥´ー¥ë¤ÇÀèÀ©¤â²ù¤·¤¤µÕÅ¾Éé¤± ¿À¸Í¤Ë1-2¡ÚJ1¥êー¥°Âè32ÀáÂ®Êó¡Û
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥êー¥°Âè32Àá¤Ï9·î27Æü¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç·×6»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¡¢11°ÌÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-2¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë5ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¥¢¥¦¥§ー¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¶¿å¤ÏÁ°È¾40Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òMF¾®ÄÍÏÂµ¨¤¬¹ç¤ï¤»¡¢°ÜÀÒ¸å¥êー¥°Àï½é¥´ー¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë2¼ºÅÀ¡¢²ù¤·¤¤µÕÅ¾Éé¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥êー¥°Âè32Àá¡á¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í:18,914¿Í¡ÛÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹1(1-0¡¢0-2)2¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í ¡ãÆÀÅÀ¼Ô¡ä ¡ÚÀ¶¡Û¾®ÄÍÏÂµ¨ ¡Ú¿À¡Û·ÀèÍ´Ìï¡¢¼ò°æ¹âÆÁ